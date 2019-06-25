ДТП с Зайцевой: защита Дронова получила весомую победу

Киевский районный суд Харькова отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства против экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса в деле о смертельном ДТП на ул. Сумской при участии Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил защитник последнего Сергей Перепелица. "В очередной раз судом отменено постановление следователя о закрытии уголовного производства относительно выводов проведенных экспертиз в ХНИИСЭ им. Бокариуса", – написал он.

Перепелица также опубликовал фото судебного постановления от 24 июня. "Жалобу Перепелицы Сергея Ивановича о постановлении от 27 мая 2019 года следователя СУ ГУ НП Украины в Харьковской области о закрытии уголовного производства ... удовлетворить. Постановление следователя от 27 мая 2019 года о закрытии уголовного производства от 2 апреля 2019 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины – отменить", – сказано в нем.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов "Город Х"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ленинский районный суд Харькова удовлетворил иск адвоката Дронова и обязал полицию открыть производство по действиям экспертов, проводивших экспертизу машины подсудимого. Но в итоге уголовное производство закрыли, поскольку не нашли состава преступления.

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