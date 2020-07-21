ДТП с Зайцевой: выяснился важный нюанс в закрытии дела против экспертов

Следователь и эксперты, которые "делали не совсем виноватой" Алену Зайцеву, приговоренную к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове, не получили наказания или хотя бы увольнения.

На этот нюанс обратила внимание в Facebook журналистка ICTV Татьяна Доцяк. По ее словам, если даже в таком громком деле чиновников "не зацепило, то, значит, можно и дальше".

Она напомнила, что эксперты из научно-исследовательского института имени Бокариуса не смогли вычислить скорость авто Зайцевой и сделали вывод, что она не могла затормозить на светофоре, а потому во всем виноватым назвали Геннадия Дронова.

Со своей стороны эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, добавила Доцяк, не смогли сказать, находилась ли Зайцева под наркотиками. Журналистка подчеркнула важность этой детали, ведь "когда один водитель под действием наркотиков, второй не может рассчитывать на его адекватность".

"Производство по экспертам из НИИ Бокариуса, которые занимались техническими вопросами, в полиции закрыли. Закрыли дело и по экспертах областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые занимались наркотическим состоянием Зайцевой, потому следователь не нашел состава преступления в их действиях. Лариса Матвеева подала в суд, чтобы обжаловать постановление, и на днях судья Светлана Колесник из Киевского райсуда Харькова решила, что закрытие производства было правомерным", – отметила Доцяк.

Журналистка перечислила нюансы в расследовании резонансного смертельного ДТП, которые почему-то не удивили судью:

следователь Макаренко допросил лишь двух экспертов из трех;

он спросил только названия методик, которые эксперты использовали во время исследования, и не допытался, в чем их суть;

следователь не выяснил, что в Украине нет нормативных актов, которые определяют количество наркотиков в биоматериале;

он не допросил и не выучил выводы директора центра мониторинга наркотиков Минздрава Украины Сергея Шума и заведующего кафедрой психотерапии ХМАПО профессора Бориса Михайлова (хотя именно они сделали выводы, что Зайцева находилась под действием наркотических или психотропных веществ);

также следователь не привлек сторонних экспертов для предоставления независимой оценки выводам харьковских экспертов.

"То есть, судью не удивило, что для всестороннего, незаангажированного и квалифицированного расследования следователь спросил только Матвееву, в чем виноваты эксперты, и спросил экспертов, считают ли они себя виновными. Все – дело закрыто. Лариса Матвеева уже подала апелляцию. Но я не помню, чтобы когда кто-то из экспертов сел", – возмутилась Доцяк.

Пост журналистки (Facebook Tetyana Dotsyak)

Доцяк перечислила важные нюансы в деле Зайцевой (Facebook Tetyana Dotsyak)

Как сообщал OBOZREVATEL, двум пострадавшим в ДТП в Харькове поступили первые денежные компенсации от Алены Зайцевой – чуть более 30 грн. По словам адвокат потерпевших Ларисы Матвеевой, никто не считает срок в 10 лет справедливым для виновницы аварии.