ДТП с Зайцевой вновь оказалось в центре конфликта: что произошло

В действиях экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, проводивших автотехническую экспертизу в уголовном производстве по ДТП в Харькове на Сумской, не нашли состава преступления.

Уголовное производство по данному вопросу было закрыто. Об этом свидетельствует постановление следователя следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области, опубликованное в Facebook адвокатом обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова Сергеем Перепелицей.

"Зачем проводить следственные действия, зачем полное, всестороннее досудебное расследование? Все же и так хорошо!" – возмутился он.

Facebook Сергея Перепелицы

Facebook Сергея Перепелицы

В комментарии "Интерфакс-Украина" Перепелица заявил, что будет обжаловать это постановление и через суд добиваться возобновления следствия.

Отметим, ранее Ленинский районный суд г. Харькова удовлетворил иск Перепелицы и обязал открыть уголовное производство по действиям экспертов, проводивших автотехническую экспертизу, по ч. 2 ст. 384.

Следователь Холодногорского отдела полиции Харькова не нашел состава преступления в действиях экспертов и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления.

Вскоре постановление было отменено прокуратурой и производство направили в следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Осужденные Алена Зайцева и Геннадий Дронов NewsOne

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Алены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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