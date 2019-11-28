Дронов попросил отменить приговор: появилось первое решение Верховного Суда

Кассационную жалобу осужденного по делу о смертельном ДТП в Харькове на Сумской Геннадия Дронова не приняли в Верховном Суде аналогично с заявлением второй виновницы Алены Зайцевой.

Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила в Facebook журналистка Татьяна Доцяк, опубликовав решение суда.

"Жалобу Геннадия Дронова в Верховный суд также не взяли к рассмотрению, как и жалобу Зайцевой. Адвокат Дронова – Геннадий Токарев в жалобе отметил, что судебное разбирательство было неполным, оценку доказательствам предоставлено неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам", – написала она.

Появилось первое решение Верховного Суда по Дронову МедиаПорт

По данным Доцяк, в суде на это отметили, что нужна конкретика, а не общие фразы. Дронову дали 15 дней на устранение недостатков.

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Напомним, Зайцева в своей жалобе просила смягчить приговор до 5 лет лишения свободы. В ней также нашли недостатки и не приняли к рассмотрению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Харькова 18 октября 2017 на улице Сумской произошла страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.

В вторником, 26 февраля 2019, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.

В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.

Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.

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