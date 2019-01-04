ДТП с Зайцевой: в деле возник неожиданный поворот

Главное управление Нацполиции в Харьковской области назначило служебную проверку в отношении следственной группы по делу о смертельном ДТП на Сумской.

Как сообщает "МедиаПорт", правоохранители проведут расследование из-за материалов по экспертизам.

"По поводу того, что следственной группой, проводившей досудебное расследование по данному уголовному производству, якобы не была предоставлена медицинская документация в полном объёме, проводится служебное расследование контрольно-методическим отделом Следственного управления, результаты которого будут сообщены дополнительно", — сказано в сообщении.

Напоминается, что на этапе досудебного расследования в январе 2018 года эксперты Харьковского облбюро судебно-медицинской экспертизы завершили расследование в отношении водителя Lexus Алены Зайцевой. Они не смогли ответить на первый вопрос постановления следователя Игоря Волкова, находилась ли подозреваемая в состоянии опьянения.

"В распоряжение судебно-медицинского эксперта не были предоставлены какие-либо данные относительно проведения токсикологического исследования крови или мочи с целью выявления наличия алкоголя или наркотических веществ, а поэтому ответить на вопрос №1 данного постановления невозможно", — отметили в экспертизе, которая длилась с 20 декабря 2017 года по 10 января 2018.

До 24 ноября 2017 года уже был готов вывод судебно-токсикологической экспертизы в отношении Зайцевой, в которой говорилось, что в ее моче выявлены фенобарбитал, кодеин и метаболиты анальгина.

"Я подтверждаю, что вместе с понятыми было отобрано достаточно образцов для сравнительного исследования обвиняемой. Что касается вопросов, которые сегодня возникают, возможно, нужно принять решение для их дополнительной проверки", — сказал начальник Главного управления Нацполиции в области Олег Бех.

В свою очередь начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции Сергей Чиж пояснял, что следователь передал экспертам все необходимые материалы.

"Все материалы в период досудебного расследования предоставлялись экспертам для проведения экспертиз, в том числе и химических. Почему сейчас эксперты говорят в суде, когда идет судебное расследование, что что-то где-то не предоставлялось, или была какая-то возможность, почему сейчас врач-нарколог Федирко скрывается, — это уже другие вопросы. Но полиция не будет стоять в стороне, мы уделим максимальное внимание, чтобы провести служебное расследование", – отметил Чиж.

Алена Зайцева Город Х

Представитель потерпевших Лариса Матвеева убеждена, что факт обнаружения опиатов должен был лечь в основу обвинения. Она направила жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, чтобы там дали оценку действиям прокуроров.

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