ДТП с Зайцевой: скандал из-за экспертизы получил продолжение

Харьковский апелляционный суд открыл апелляционное производство из-за жалобы адвоката Геннадия Дронова Сергея Перепелицы в деле о масштабном ДТП в Харькове на Сумской.

Об этом сказано в сообщении суда в Facebook. Адвокат намерен оспорить постановление следствия по действиям экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, проводивших автотехническую экспертизу.

Ранее Ленинский районный суд Харькова удовлетворил иск адвоката Дронова и обязал полицию открыть производство по действиям экспертов, проводивших экспертизу машины подсудимого. Но в итоге уголовное производство закрыли, поскольку не нашли состава преступления.

"Зачем проводить следственные действия, зачем полное, всестороннее досудебное расследование? Все же и так хорошо!" – возмутился Перепелица.

Зайцева и Дронов 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Алены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал