ДТП с Зайцевой: скандал из-за экспертизы получил продолжение

Харьковский апелляционный суд открыл апелляционное производство из-за жалобы адвоката Геннадия Дронова Сергея Перепелицы в деле о масштабном ДТП в Харькове на Сумской.
Об этом сказано в сообщении суда в Facebook. Адвокат намерен оспорить постановление следствия по действиям экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, проводивших автотехническую экспертизу.
Ранее Ленинский районный суд Харькова удовлетворил иск адвоката Дронова и обязал полицию открыть производство по действиям экспертов, проводивших экспертизу машины подсудимого. Но в итоге уголовное производство закрыли, поскольку не нашли состава преступления.
"Зачем проводить следственные действия, зачем полное, всестороннее досудебное расследование? Все же и так хорошо!" – возмутился Перепелица.
Зайцева и Дронов
24tv.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Алены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.
Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.
Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.
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