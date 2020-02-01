Зайцеву могут отпустить: как живут и чем занимаются виновники страшного ДТП

Дело о смертельном ДТП в Харькове 3 апреля снова будет рассматриваться в суде. На этот раз в Кассационном. Оба виновника, Елена Зайцева и Геннадий Дронов, подали жалобы. Зайцева настаивает на том, что не виновата и просит ее отпустить. Защита Дронова считает, что при рассмотрении дела допущены ошибки.

Сейчас оба отбывают наказание в колониях. Дронов по состоянию здоровья освобожден от работы, а от Зайцевой за это время пришло потерпевшим 500 грн. Подробнее о том, что происходит с делом о смертельном ДТП, читайте в материале OBOZREVATEL.

Дронов живет, как в общежитии, и освобожден от работы

Геннадий Дронов поменял своего адвоката. Теперь вместо Сергея Перепелицы, который защищал водителя в судах до приговора, его интересы представляет Геннадий Токарев.

Страшная авария на Сумской. Погибли шесть человек

Геннадий Дронов продолжает отбывать наказание в Крюковской колонии №23 на Полтавщине. "Я не могу подробно говорить о его самочувствии. С одной стороны это персональные данные. С другой, Дронов никогда не жалуется потому что не хочет, чтобы об этом знала его старенькая мама, которая переживает. Скажу так, что во время аварии он получил удар, у него проблемы с позвоночником. Сейчас он освобожден от работ. Хотя он пробовал работать, не каждый день, но пытался. Потому что осужденные, у которых есть гражданские иски, должны работать, чтобы платить потерпевшим", – рассказал OBOZREVATEL Токарев.

Геннадий Дронов

К слову, работа в этой колонии связана с сельским хозяйством – тут ухаживают за домашними животными, обрабатывают поля, выращивают овощи и зерновые, а также есть своя пекарня.

Эта колония считается колонией минимального уровня безопасности. Тут обустроен внутренний сектор с облегченными условиями содержания для тех, кто впервые отбывает срок за неумышленное преступление, в основном ДТП. И есть сектор, где сидят бывшие сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и судов.

Колония, где отбывает наказание Дронов Скрин видео Місто

Условия, по словам адвоката, тут в колонии лучше, чем в СИЗО. "Там нет камер, колония построена по типу общежития, поскольку там отбывают наказания ДТПшники", – говорит Токарев. Сколько человек находится в одной комнате, адвокат не помнит. Но его подзащитный на условия и на питание тоже никогда не жаловался.

Дронов может без конвоя передвигаться по территории колонии, а на встречи с адвокатом ему разрешено выходить за пределы, в специальный дом. Так же он имеет возможность связываться с адвокатом по телефону.

Защита нашла зацепки

По словам адвоката родных погибших в аварии Ларисы Матвеевой, оба осужденных Елена Зайцева и Геннадий Дронов подали кассационные жалобы. "Оба хотят отменить приговор. Зайцева считает, что она ничего не делала и поэтому дело подлежит закрытию, а защита Дронова настаивает на том, что во время расследования дела были допущены неточности, поэтому дело нужно снова отправить на рассмотрение", – говорит Матвеева.

Елена Зайцева хочет, чтобы отменили приговор УНИАН

Адвокат Дронова, Геннадий Токарев выступая на суде, заявил, что главная вина ужасной аварии лежит на Зайцевой, поскольку она ехала с огромной скоростью. Кроме того, угол столкновения машин составляет не 90 градусов, а 80. А это значит, что Зайцева направила авто вправо, в сторону пешеходов. Умышленно или нет, адвокат не знает, а вот суд на эту деталь не обратил внимания.

"По закону вернуть дело на дорасследование уже нельзя. Но, по моему мнению, некоторые экспертизы в деле противоречивы. В Кассационном суде доказательства не рассматриваются. В Апелляционном теоретически могут рассмотреть доказательства, но только если они новые или их рассматривали с нарушением. Поэтому мы хотим, чтобы дело вернули в суд первой инстанции", – сказал нам Токарев.

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Заседание Кассационного суда назначено на 3 апреля 2020 года. Защита надеется, что в течение 1-2 заседаний судьи рассмотрят жалобы и дадут ответ.

От Зайцевой пришло 500 гривен

Как живет Елена Зайцева в исправительном центре №79 в Покровске, сами сотрудники центра держат в тайне.

"Мы отправили запрос в этот исправительный центр, интересовались, приступила ли она к работе. Ведь она обязана по решению суда, как и Дронов,в возместить нанесенный вред пострадавшим. Но из самого центра нам прислали ответ, что не могут этого сделать, поскольку сама Зайцева не разрешила разглашать данные о ней. Но это незаконно, поскольку мы отправили адвокатский запрос", – считает адвокат.

Так выглядит комната Зайцевой в колонии 24 канал

Это также центр с минимальным уровнем безопасности. Женщины, которые тут содержатся, в сопровождении сотрудника колонии могут выйти в местный магазин. Питается Зайцева отдельно от других заключенных. Продукты ей также присылают. На свидание к ней уже приезжала мама и сестра.

В местной мастерской Зайцева вместе с другими осужденными занимается вышивкой. За труд заключенным платят. Часть денег идет на оплату коммунальных услуг, а часть отправляют как компенсацию потерпевшим. От Зайцевой пришло только 500 гривен, которые были потрачены на погашение затрат по исполнительной службе.

Что касается автомобилей виновников аварии, то Lexus, на котором мчалась Зайцева, принадлежит ее отчиму. Поскольку он не несет ответственности за взрослую падчерицу, то автомобиль нельзя продать для погашения ее обязательств перед потерпевшими. С него сняли арест. А джип Дронова под арестом и его можно продать для компенсации.

Открыли дело против экспертов и следователя

Кстати, сейчас открыты еще два уголовных производства, которые имеют прямое отношение к харьковскому ДТП. Одно дело ведет следственное управление Харьковской области и касается оно экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз.

Нарколог Елена Федирко (слева в голубом), которую искали несколько месяцев, чтобы она пришла в суд Скрин видео

"Помните, на суде эксперты не могли ответить на вопрос, в каком состоянии была Зайцева в момент совершения аварии, была ли она в состоянии наркотического опьянения или нет. Свою позицию они обосновывали тем, что не смогли определить количество наркотических веществ в ее организме. На самом деле в Украине никогда не требовалось определять количество наркотика. Тест настроен так, что если он показывает, что в организме есть наркотическое вещество, то результат считается положительным. И никаких дополнительных исследований не нужно", – поясняет Матвеева.

Теперь адвокаты обратились к правоохранительным органам, чтобы они расследовали такое поведение экспертов.

Второе дело ведет Госбюро расследований. Оно касается следователя Волкова, который вел дело Зайцевой и Дронова. Во время суда врача-нарколога, которая осматривала Зайцеву сразу после ДТП, Елену Федирко долго не могли разыскать, чтобы привести в суд. Именно она в своем заключении написала, что у Зайцевой есть признаки наркотического опьянения. Судье пришлось принимать специальное решение, чтобы Федирко силой доставили в суд. А полиция долго ее разыскивала.

Однако когда пропавшая Федирко все-таки явилась на заседание, то заявила, что следователь Волков прекрасно знал, где она находится, но почему-то ей не сообщал о розыске. Также она заявила, что действовала по указанию Волкова. И предупреждала следователя, что действия по сбору отдельных образцов для анализа проводятся некорректно.

Зайцева до аварии

"Совокупность этих действий может говорить о возможном составе уголовного преступления в действиях Волкова. Поэтому было подано заявление, а поскольку он является сотрудником правоохранительных органов, то дело сейчас расследует ГБР", – говорит адвокат.

Кстати, Волков до сих пор не отстранен от работы.

Напомним, авария произошла вечером 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькова. Lexus, за рулем которого сидела 20-летняя Елена Зайцева, на огромной скорости вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся в Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

В результате Lexus откинула на тротуар, где находились люди. Погибли шесть человек, еще шесть получили травмы.

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