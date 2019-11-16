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16 ноября • обновлено в 13:30
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ДТП с Зайцевой в Харькове: Дронов пошел на отчаянный шаг

2.3т
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Защита Геннадия Дронова, которого вместе с Аленой Зайцевой приговорили к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове на Сумской, подала кассационную жалобу в Верховный Суд.

Об этом со ссылкой на адвоката Сергея Перепелицу, который представлял мужчину в первой и апелляционной инстанциях, сообщает "МедиаПорт".

"Да, кассация подана", – коротко подтвердил правозащитник.

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При помощи жалобы Дронов, как и обещал, планирует добиваться оправдательного приговора. Он считает 10 лет тюрьмы несправедливым наказанием.

"По моему мнению, суд должен был предоставить оценку доказательствам, но я этой оценки не вижу. Не вижу, чтобы оценили те отличия, которые есть в экспертизе, все те нарушения, о которых я говорил в апелляционной жалобе. Считаю, что процесс был не объективен и не полон. Я заявлял ходатайство об исследовании доказательств, но мне отказали", – заявлял Перепелица после оглашения решения апелляционного суда.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина Харьков
Теги
ДТП Верховный суд Украины
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