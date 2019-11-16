ДТП с Зайцевой в Харькове: Дронов пошел на отчаянный шаг

Защита Геннадия Дронова, которого вместе с Аленой Зайцевой приговорили к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове на Сумской, подала кассационную жалобу в Верховный Суд.
Об этом со ссылкой на адвоката Сергея Перепелицу, который представлял мужчину в первой и апелляционной инстанциях, сообщает "МедиаПорт".
"Да, кассация подана", – коротко подтвердил правозащитник.
ДТП с Зайцевой: Дронов подал кассацию
МедиаПорт
При помощи жалобы Дронов, как и обещал, планирует добиваться оправдательного приговора. Он считает 10 лет тюрьмы несправедливым наказанием.
"По моему мнению, суд должен был предоставить оценку доказательствам, но я этой оценки не вижу. Не вижу, чтобы оценили те отличия, которые есть в экспертизе, все те нарушения, о которых я говорил в апелляционной жалобе. Считаю, что процесс был не объективен и не полон. Я заявлял ходатайство об исследовании доказательств, но мне отказали", – заявлял Перепелица после оглашения решения апелляционного суда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
В вторник, 26 февраля 2019, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельное ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
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