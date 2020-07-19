ДТП с тренером под Мукачево: полиция озвучила неожиданные данные о жертвах

В ДТП под Мукачево с тренером Виктором Ряшко погибли 10-летняя девочка и 23-летний парень.

Об этом сказано в сообщении Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Таким образом, правоохранители опровергли изначальную информацию о том, что помимо мужчины скончались дети 11 и 13 лет.

По данным полиции, автомобиль Mazda, за рулем которого находился 56-летний житель Мукачево, столкнулся с грузовиком Man, который двигался ему навстречу, в направлении Ужгорода. В результате удара крупногабаритную машину выбросило с дороги, после чего она загорелась.

В результате аварии выжили только водитель грузовика и 46-летняя пассажирка Mazda, супруга погибшего тренера. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

ДТП под Мукачево. Фото - сайт Национальной полиции

Обстоятельства и причины смертельной аварии полиция будет расследовать в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

ДТП под Мукачево. Фото - сайт Национальной полиции

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде в результате столкновения BMW со скорой помощью пострадали пятеро человек.