ДТП с маршруткой под Одессой: появились кадры с окровавленными телами. 18+

В сети появилось видео с места жуткого ДТП на овидиопольской трассе на Одесщине, в результате которого погибли 9 человек и пострадали еще четверо.
Кадры опубликовал Telegram-канал "Курс Одесса". Очевидец заснял трагические последствия столкновения маршрутки и грузовика.
ВНИМАНИЕ! Данная ссылка не предназначена для просмотра детям, беременным и лицам со слабой психикой! Видео с места ДТП.
ДТП с маршруткой на Одесщине
Скриншот из видео
ДТП с маршруткой на Одесщине
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео того, как из кабины бензовоза выбирается водитель, который при аварии почти не пострадал.
Также одесские маршрутчики озвучили причину аварию, которую якобы узнали у следствия, – у фуры лопнуло колесо и водителя выбросило на встречную полосу.
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