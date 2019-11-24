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24 ноября • обновлено в 20:57
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"Тимофей в коме": стало известно о тяжелом состоянии детей Кулебы

4.2т
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В ДТП с Николаем Кулебой, уполномоченным президента Украины по правам ребенка, которое произошло под Киевом в воскресенье, 24 ноября, наибольшие травмы получил его старший сын Тимофей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Козак. Он уточнил, что у самого чиновника – травмы разной тяжести, но после аварии он был сознании.

"А вот дети находятся в тяжелом состоянии. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь. Только что говорил с друзьями, которые находятся в больнице", – написал он.

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ДТП с Кулебой

ДТП с Кулебой

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
ДТП с Кулебой Новости Киева и Киевской области
Персона
Николай Кулеба
Место
Украина
Тег
ДТП
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