"Тимофей в коме": стало известно о тяжелом состоянии детей Кулебы

В ДТП с Николаем Кулебой, уполномоченным президента Украины по правам ребенка, которое произошло под Киевом в воскресенье, 24 ноября, наибольшие травмы получил его старший сын Тимофей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Козак. Он уточнил, что у самого чиновника – травмы разной тяжести, но после аварии он был сознании.

"А вот дети находятся в тяжелом состоянии. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь. Только что говорил с друзьями, которые находятся в больнице", – написал он.

ДТП с Кулебой Коллаж

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