ДТП с авто полиции в Киеве: жители показали важный нюанс на месте трагедии

В Киеве на проспекте Григоренко, где авто с полицией сбило ребенка на пешеходном переходе, систематически происходят ДТП.

Причиной этого может быть установленный сетчатый забор и кусты, из-за которых пешеходам и водителям сложно друг друга увидеть. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Серж Марко.

"Я живу по-соседству и хотел бы вам показать, как тут все (устроено. ― Ред.). Водителям надо хотя бы за 10-15 метров приготовиться, а они из-за этой сетки на заборе пешехода не видят. Поэтому тут постоянно экстренные торможения, тут постоянно кого-то сбивают", ― рассказал блогер.

Серж Макро отметил, что таких пешеходных переходов на проспекте Григоренко несколько, и на всех из них и водители, и пешеходы подвержены риску.

Тем временем правоохранители принялись за расследование нашумевшей аварии. Как сообщили на странице прокуратуры г. Киева в Facebook, уже проводится служебное расследование и готовится ряд экспертиз.

Как писал OBOZREVATEL, в полиции опровергли слухи о том, что ребенка сбило авто из кортежа президента.