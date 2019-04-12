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ДТП на Сумской: в МВД приняли жесткое решение по автошколе, где училась Зайцева

1.3тЧитать материал на украинском

Работу автошколы, в которой училась виновная в смертельном ДТП в Харькове Алена Зайцева, приостановили.

Такое решение приняли на заседании аккредитационной комиссии Главного сервисного центра МВД в Киеве, сообщается на странице "UA:Харків" в Facebook.

"Теперь у школы есть две недели, чтобы устранить нарушения. Если изменений не будет - учебное заведение закроют", - говорится в сообщении.

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Заместитель начальника Нацполиции Харьковщины Сергей Чиж также сообщил, что после проверки в автошколе обнаружено множество нарушений: вместо четырех учебных классов один, нарушения в ведении документации, переоборудование транспорта без соответствующей регистрации.

Алена Зайцева

Алена Зайцева

Vgorode.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Алены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

  • Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

  • Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
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