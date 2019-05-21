ДТП на Сумской в Харькове: в деле внезапно начался новый виток

Уголовное производство в отношении экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса возобновилось.

Как сообщил адвокат Сергей Перепелица УНН, прокуратура отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства против института, проводившего автотехнические исследования в деле Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

"Первая местная прокуратура отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства и направила для дальнейшего досудебного расследования материалы в следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области", — отметил Перепелица.

Геннадий Дронов Эспрессо

По его словам, жалобу на постановление следователя о прекращении производства защита Дронова подала 10 мая в Ленинский райсуд Харькова.

Он добавил, что судебное заседание по рассмотрению жалобы было на прошлой неделе, однако его перенесли на утро 21 мая.

"Сегодня утром прокурор пришла и принесла постановление, поэтому предмет нашей жалобы отпал", — добавил Перепелица.

"Теперь делом будет заниматься следственное управление Национальной полиции Харьковской области. Статья та самая "Введение в заблуждение суд, заведомо ложные показания, заключение эксперта ..." — объяснила суть журналист Татьяна Доцяк.

"Если вы запутались, то напомню. Адвокат Дронова Сергей Перепелица пытается привлечь к ответственности экспертов научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые делали экспертизы по делу Зайцевой и Дронова, и не смогли вычислить скорость "Лексуса" Зайцевой, установить границы перекрестка и допустили ошибки в исследованиях. На самом деле, уважаемые люди уже не раз мне говорили, что институт Бокариуса — такая клоака, в которой могут написать вывод такой, как вам надо, за соответствующее вознаграждение. И никто никогда их к ответственности не привлекал. Потому что тогда нужно привлекать всю цепочку — следователей, прокуроров и так далее", — утверждает журналист.

Она напомнила, что дело по экспертам дела Зайцевой-Дронова пытались расследовать дважды по инициативе адвоката Дронова.

"В первый раз поручили участковому, который не имел ни специализации, ни полномочий. Производство даже не открыли. Адвокат Дронова обжаловал это через суд. Дело же открыли в начале апреля. Но уже в конце апреля закрыли. Это закрытие адвокат Дронова также оспаривал в суде, следователь в суд не появлялся, но теперь в суде нет смысла, так как прокурор неожиданно возобновил расследование. Есть вопросы и к медицинским экспертам, которые делали наркотические исследования Зайцевой", — написала она.

Напомним, что ранее потерпевшие и родственники жертв ДТП добивались привлечения к ответственности экспертов в этом расследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Алены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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