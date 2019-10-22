Кровавое ДТП в Харькове: суд принял скандальное решение по авто Зайцевой

Киевский районный суд Харькова во вторник, 22 октября, снял арест автомобиля Lexus, на котором Алена Зайцева была в момент смертельного ДТП на Сумской.

Прошение на снятие ареста подал Василий Зайцев, отчим виновницы аварии, который на судебном заседании отсутствовал, передает KHARKIV Today, ссылаясь на адвоката потерпевших Дмитрия Марцоня. Он выступал против удовлетворения ходатайства.

"У нас было три основания для этого. Во-первых, мы указывали, что эта процедура предусмотрена на досудебном следствии или в судебном рассмотрении. Зайцев имел полное право заявлять, как положено. На наш взгляд, они специально проигнорировали требования закона, чтобы не поднимать резонанс.

Во-вторых, открыто новое уголовное производство в Государственном бюро расследований как раз в отношении следствия. И этот автомобиль может быть там дополнительным доказательством. И третье. Это, по факту, металлолом", – заявил юрист.

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Он считает, что следователи ГБР все-таки могут наложить на автомобиль повторный арест.

Марцонь также подчеркнул, что средства от продажи разбитого люксового авто могут пойти на выплату компенсации пострадавшим в размере около 8 миллионов гривен, которые в данное время не получили ничего.

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