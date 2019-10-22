Кровавое ДТП в Харькове: суд принял скандальное решение по авто Зайцевой

Киевский районный суд Харькова во вторник, 22 октября, снял арест автомобиля Lexus, на котором Алена Зайцева была в момент смертельного ДТП на Сумской.
Прошение на снятие ареста подал Василий Зайцев, отчим виновницы аварии, который на судебном заседании отсутствовал, передает KHARKIV Today, ссылаясь на адвоката потерпевших Дмитрия Марцоня. Он выступал против удовлетворения ходатайства.
"У нас было три основания для этого. Во-первых, мы указывали, что эта процедура предусмотрена на досудебном следствии или в судебном рассмотрении. Зайцев имел полное право заявлять, как положено. На наш взгляд, они специально проигнорировали требования закона, чтобы не поднимать резонанс.
Во-вторых, открыто новое уголовное производство в Государственном бюро расследований как раз в отношении следствия. И этот автомобиль может быть там дополнительным доказательством. И третье. Это, по факту, металлолом", – заявил юрист.
Зайцева и Дронов, виновники ДТП
Он считает, что следователи ГБР все-таки могут наложить на автомобиль повторный арест.
Марцонь также подчеркнул, что средства от продажи разбитого люксового авто могут пойти на выплату компенсации пострадавшим в размере около 8 миллионов гривен, которые в данное время не получили ничего.
Lexus Зайцевой
Факты
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
В вторник, 26 февраля 2019, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельное ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
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