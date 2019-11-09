"Без шансов": выяснились новые детали о жертве жуткого ДТП в Киеве

Похороны 21-летней жительницы Житомира Ольги Щербаковой, которая погибла в страшном ДТП в Киеве, назначены на 10 ноября.
Девушка была религиозной и преподавала в воскресной школе при церкви, сообщили на странице в Facebook житомирского Михайловского собора.
"В жуткой автокатастрофе погибла наша дорогая ученица молодежки, а также преподаватель, спасти ее шансов, к сожалению, не было", – сказано в сообщении.
Ольга Щербакова
facebook.com/smk.sobor.zt
"В нашей памяти она навсегда останется светлым лучиком солнца, мы плачем и скорбим вместе с родными и близкими Оли, а также молимся за ее душу", – добавили на странице церкви в соцсети.
Напомним, девушка погибла а аварии в Голосеевском районе по ул. Заболотного 8 ноября. Она была за рулем автомобиля Skoda. В результате столкновения с грузовиком ей раздавило грудную клетку и легкие.
Ольга Щербакова
dtp.kiev.ua
Фото с места аварии
bigkiev.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве девушка-водитель за полчаса попала сразу в две аварии. Она объяснила это тем, что якобы только в тот день получила водительские права.
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