"Без шансов": выяснились новые детали о жертве жуткого ДТП в Киеве

Похороны 21-летней жительницы Житомира Ольги Щербаковой, которая погибла в страшном ДТП в Киеве, назначены на 10 ноября.

Девушка была религиозной и преподавала в воскресной школе при церкви, сообщили на странице в Facebook житомирского Михайловского собора.

"В жуткой автокатастрофе погибла наша дорогая ученица молодежки, а также преподаватель, спасти ее шансов, к сожалению, не было", – сказано в сообщении.

Ольга Щербакова facebook.com/smk.sobor.zt

"В нашей памяти она навсегда останется светлым лучиком солнца, мы плачем и скорбим вместе с родными и близкими Оли, а также молимся за ее душу", – добавили на странице церкви в соцсети.

Напомним, девушка погибла а аварии в Голосеевском районе по ул. Заболотного 8 ноября. Она была за рулем автомобиля Skoda. В результате столкновения с грузовиком ей раздавило грудную клетку и легкие.

Ольга Щербакова dtp.kiev.ua

Фото с места аварии bigkiev.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве девушка-водитель за полчаса попала сразу в две аварии. Она объяснила это тем, что якобы только в тот день получила водительские права.

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