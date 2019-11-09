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9 ноября • обновлено в 22:11
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"Без шансов": выяснились новые детали о жертве жуткого ДТП в Киеве

3.3т Читать материал на украинском

Похороны 21-летней жительницы Житомира Ольги Щербаковой, которая погибла в страшном ДТП в Киеве, назначены на 10 ноября.

Девушка была религиозной и преподавала в воскресной школе при церкви, сообщили на странице в Facebook житомирского Михайловского собора.

"В жуткой автокатастрофе погибла наша дорогая ученица молодежки, а также преподаватель, спасти ее шансов, к сожалению, не было", – сказано в сообщении.

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Ольга Щербакова

Ольга Щербакова

facebook.com/smk.sobor.zt

"В нашей памяти она навсегда останется светлым лучиком солнца, мы плачем и скорбим вместе с родными и близкими Оли, а также молимся за ее душу", – добавили на странице церкви в соцсети.

Напомним, девушка погибла а аварии в Голосеевском районе по ул. Заболотного 8 ноября. Она была за рулем автомобиля Skoda. В результате столкновения с грузовиком ей раздавило грудную клетку и легкие.

Ольга Щербакова

Ольга Щербакова

dtp.kiev.ua

Фото с места аварии

Фото с места аварии

bigkiev.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве девушка-водитель за полчаса попала сразу в две аварии. Она объяснила это тем, что якобы только в тот день получила водительские права.

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Тема
ДТП в Киеве
Место
Украина Житомир
Теги
ДТП фотографии
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