"Каждый день не вернутся 10 человек": Бродский раскрыл жуткие масштабы "войны" на дорогах в Украине

Каждый день в среднем 10 украинцев погибают в результате ДТП.
Об этом президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Запись была опубликована в четверг, 28 ноября (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Сегодня выходят украинцы утром на работу, в школу, институт, детский садик. И я точно знаю, что 10 из них не вернется", – сказал Бродский. Он упрекнул власти страны в бездействии.
Иллюстрация. ДТП
Народна правда
"А власти поф*г все эти годы, что я бьюсь за это... Только после аварии в Харькове, после этой Зайцевой, массово медиа стали реагировать и поддерживать позицию сайта OBOZREVATEL в этом вопросе", – добавил он.
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Как писал OBOZREVATEL:
Недавно по Украине прокатилась волна масштабных ДТП с участием грузовиков и автобусов. В частности, только 24-25 сентября в стране произошло четыре подобных аварии, в которых пострадало много людей.
За семь месяцев нынешнего года в Киеве произошло более 22 тыс. ДТП, из которых 1,2 – с пострадавшими. Лидером по числу аварий стал Голосеевский район.
В целом за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло более 100 тыс. аварий, в которых погибли 1 991 человек и 20 218 человек получили травмы.
Это на 4–7 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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