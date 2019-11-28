"Каждый день не вернутся 10 человек": Бродский раскрыл жуткие масштабы "войны" на дорогах в Украине

Каждый день в среднем 10 украинцев погибают в результате ДТП.

Об этом президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Запись была опубликована в четверг, 28 ноября (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Сегодня выходят украинцы утром на работу, в школу, институт, детский садик. И я точно знаю, что 10 из них не вернется", – сказал Бродский. Он упрекнул власти страны в бездействии.

Иллюстрация. ДТП Народна правда

"А власти поф*г все эти годы, что я бьюсь за это... Только после аварии в Харькове, после этой Зайцевой, массово медиа стали реагировать и поддерживать позицию сайта OBOZREVATEL в этом вопросе", – добавил он.

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