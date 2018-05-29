Друзья требовали убить: Бабченко признавался, что опасается за свою жизнь

Российский журналист Аркадий Бабченко, который в последние годы проживал в Киеве и был убит, опасался за свою жизнь после материала о так называемых "зеленых человечках", которые захватили Крым.

Об этом он написал в своем Facebook 5 марта 2018 года.

"Честно говоря, я думал, меня убьют. Было реально страшно. "Тварь, падла, гнида, предатель" - самое легкое, что понеслось после этого поста. Вывешивали в интернете адрес и приглашали "зайти в гости к предателю". Семью отправил в безопасное место. Из дома не выходил", – писал тогда Бабченко.

Он отметил, что знает, что такое быть "врагом народа".

"Я знаю, что такое быть "врагом народа". Когда люди, которых ты вроде как считал друзьями, искажаются от злости, на их губах появляется пена, глаза стекленеют и наливаются кровью и они требуют тебя убить. Те, с кем ты вчера сидел за одним столом. Обнимался. Улыбался. Требуют тебя убить", - сообщил журналист.

По словам журналиста, ему грозила опасность из-за материала, опубликованного в 2014 году, о захвате Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Народного фронта" и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что одной из версий убийства журналиста Аркадия Бабченко будут действия российских спецслужб.