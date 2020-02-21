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21 февраля • обновлено в 23:53
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Друг погибшего Героя и мать срочника рассказали трагические истории Майдана

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Побратим отдавшего на Евромайдане жизнь Виктора Чмиленко и мать солдата ВСУ, который тоже погиб в период с 18 по 21 февраля, рассказали трагические истории тех времен.

Воспоминаниями о тех днях они поделились в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. Первым выступил Александр Цокалов - участник Евромайдана и побратим Виктора Чмиленко, которого убили 20 февраля на Институтской.

По словам Александра, когда Виктор ушел на Институтскую, он остался на Майдане. Через время начали сообщать о том, что Институтской работают снайперы, а еще позже начали нести первые тела.

"Я смотрел каждому в лицо, чтоб увидеть не Виктор ли это. Он не брал трубку, но когда звонок сбросили я подумал, что он живой - это была надежда. В 11 часов мне позвонил его сын и сказал, что отец погиб", - поделился трагическими воспоминаниями Александр.

Также он отметил, что Виктор был на Майдане с целью спасения других людей - на Институтскую он отправился с оранжевыми носилками, чтобы вытащить раненого товарища. Однако, так и не вернулся.

"Я силу нигде не применял. Виктор тоже. У него не было оружия, он шел помогать побратиму. А его снайпер убил. Даже на войне медиков не трогают", - высказался Александр.

Александр Цокалов

Александр Цокалов

Скриншот из эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

Также анонимно выступила мать солдата ВСУ, который тоже погиб на Майдане в период с 18 по 21 февраля. Он был по другую сторону баррикад - стоял вместе с "Беркутом" и милицией.

"Заключение из морга говорит, что ваши дети были убиты с 25 метров из оружия. Стрелял профессионал, он знал, куда стрелял - первая пуля была в сонную артерию обеим. Я нашла видео, потом оно было удалено - Максима Третьяка (второго срочника, - ред.) вытащили шесть мужчин с битами, они его окружили и стали избивать. Максима хоронили с пробитой головой, переломанным носом, не было уха. Моему сыну попали в сонную артерию, он просто истек кровью", - рассказала мать.

Выступление матери погибшего срочника

Выступление матери погибшего срочника

Скриншот из эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

При этом Александр Цокалов отметил, что вину за это должна нести власть, которая держалась за кресла любой ценой и офицеры, которые выполняли их приказы.

"Я звонил маме, у которой сын был в ВСУ, я волновался за его судьбу. Есть приказы офицеров, которые ставили парней на те точки, где была опасность для их жизни. Офицеры тоже должны нести ответственность. Я связывался с мамой, ей сын передал, кто командир отказался их отправлять, - рассказал Цокалов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Госбюро расследований инициировало законодательные изменения, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц по делам Майдана. При этом правоохранители намерены наказать даже тех лиц, что скрываются за границей. Об этом в Facebook заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

  • В Генпрокуратуре Украины заявили, что в делах расстрелов на Майдане в 2013-2014 годах признали виновными 59 человек.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Теги
Революция Достоинства Майдан
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, вам еще не стыдно за мудан?
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