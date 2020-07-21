Друг из соцсетей рассказал о странных постах луцкого террориста: писал о тюрьме, убийстве и Боге

На странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" луцкий террорист Максим Кривош писал о заключении в тюрьме, и постил свои философские высказывания.

Об этом пишет издание "КП в Украине", которое пообщалось Виталием, который значится в друзьях у Кривоша. Мужчина рассказал, что лично не знаком с террористом, а добавил его в ВК, чтобы читать его посты.

"Он пытался донести, что нужно быть собой, делать, что хочешь, не бойся, переступай через себя, борись со своим страхом. Очень много писал, как был в тюрьме. Как я понял, он сидел 12 лет. Речь шла о том, что он пытался денег заработать незаконным путем. Когда он сел, ему было еще лет 18. Писал о том, что происходит в тюрьмах, о Боге, о добре и зле. Как он пишет, он исповедует философию действия, когда твои внутренние убеждения соответствуют твоим делам. Как по мне, он просто анархист, но у него есть какие-то внутренние законы, которым он следует", – рассказал Виталий.

По мнению собеседника издания, человеку, не знакомому с манерой общения Кривоша, будет сложно понять, чего тот хочет.

"Он назвал представителей власти и церкви террористами в законе, мол, они заставляют людей подчиняться законам системы. Максим считает, что единственный правильный закон – это закон, придуманный человеком путем собственных проб и ошибок. "Пишу закон своей жизнью", – отметил Виталий.

Мужчина также отметил, что Кривош еще в апреле в соцсети размещал странные посты об убийстве.

"Он выкладывал пост. Был какой-то человек в царской России, который совершил покушение на убийство, и он не был причастен ни к какой религиозной, ни к какой политической партии… Вообще ни к чему. Он хотел просто государственность разрушить, а-ля, борец за свободу. Дай Бог, чтобы сегодня все обошлось", – добавил Виталий.

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