Американский друг Фукса намекнул на заговор людей Трампа с Россией

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который работает со скандальным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом, заявил, что он "никогда не говорил, что не было никакого заговора" между президентской избирательной кампанией Трампа 2016 года и Россией.

"Я никогда не говорил, что не было никакого заговора с кампанией или с людьми в кампании", - сказал Джулиани в эфире CNN, пишет AFP.

"Я сказал (не было заговора. - Ред.) с президентом Соединенных Штатов", - добавил он.

Фукс и Джулиани Twitter Will Jordan

Just found another photo of Pavel Fuchs / Fuks with Rudy Giuliani from his Russian wikipedia page. Says they met in July 2017 in New York, most likely at RG’s office. https://t.co/p7s0maCM0V pic.twitter.com/N4gWYMKF08 — Will Jordan (@willjordan) 29 января 2018 г.

Джулиани и Трамп Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января представители демократов в Сенате США требуют доступа к переводчикам, которые присутствовали на всех встречах президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

13 января президент США Дональд Трамп резко негативно прокомментировал информацию о сокрытии деталей с его встреч с главой России Владимиром Путиным. Он заявил, что не скрывает ничего о своих разговорах с президентом России.

Напомним, ранее влиятельное издание The Washington Post распространило информацию, что Трамп встречался с Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.

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