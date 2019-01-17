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Американский друг Фукса намекнул на заговор людей Трампа с Россией

1.4тЧитать материал на украинском

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который работает со скандальным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом, заявил, что он "никогда не говорил, что не было никакого заговора" между президентской избирательной кампанией Трампа 2016 года и Россией.

"Я никогда не говорил, что не было никакого заговора с кампанией или с людьми в кампании", - сказал Джулиани в эфире CNN, пишет AFP.

"Я сказал (не было заговора. - Ред.) с президентом Соединенных Штатов", - добавил он.

Фукс и Джулиани

Фукс и Джулиани

Twitter Will Jordan

Джулиани и Трамп

Джулиани и Трамп

Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января представители демократов в Сенате США требуют доступа к переводчикам, которые присутствовали на всех встречах президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

13 января президент США Дональд Трамп резко негативно прокомментировал информацию о сокрытии деталей с его встреч с главой России Владимиром Путиным. Он заявил, что не скрывает ничего о своих разговорах с президентом России.

Напомним, ранее влиятельное издание The Washington Post распространило информацию, что Трамп встречался с Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.

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Персоны
Дональд ТрампПавел Фукс
Место
США
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Требуют доступ к телу переводчиков? Ну да, новая начальница ЦРУ большая любительница пыток, особенно с использованием воды, даже в ЕС правоохранители требовали ордера на её арест за это, правда сейчас притихли. Эта развяжет рот толмачам в нужном направлении. Вообще, это нонсенс, допрашивать переводчиков первых лиц, только, лохлики, не надо что-то о супердемократии в США.
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