Американский друг Фукса намекнул на заговор людей Трампа с Россией

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который работает со скандальным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом, заявил, что он "никогда не говорил, что не было никакого заговора" между президентской избирательной кампанией Трампа 2016 года и Россией.

"Я никогда не говорил, что не было никакого заговора с кампанией или с людьми в кампании", - сказал Джулиани в эфире CNN, пишет AFP.

"Я сказал (не было заговора. - Ред.) с президентом Соединенных Штатов", - добавил он.

Just found another photo of Pavel Fuchs / Fuks with Rudy Giuliani from his Russian wikipedia page. Says they met in July 2017 in New York, most likely at RG’s office. https://t.co/p7s0maCM0V pic.twitter.com/N4gWYMKF08