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Собирался в гости: друг Бабченко рассказал о последних часах его жизни

1.3тЧитать новость на украинском

Застреленный в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко в день убийства вернулся в город после отдыха за пределами столицы.

О последних часах жизни Бабченко рассказал его друг, журналист Юрий Мацарский, пишет "Медуза".

Отмечается, что в доме на улице Никольско-Слободской россиянин провел всего несколько месяцев.

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"Бабченко, говорят его друзья, довольно долго искал жилье в Киеве и очень радовался, когда нашел эту квартиру — ему понравился этот район на берегу реки. Друзья говорят, что об этой квартире знал довольно узкий круг людей. Однако недавно Бабченко повредил колено, поэтому меньше передвигался по городу — и начал активнее приглашать к себе в гости", – сказано в материале.

По словам Мацарского, 29 мая тот вернулся в Киев после небольшого отпуска, проведенного за городом. Вечером Бабченко и его жена Ольга, приехавшая к нему из Москвы, планировали пойти в гости.

Аркадий вышел в магазин, расположенный прямо рядом с домом. Он вернулся домой, поднялся на лифте на шестой этаж. Между этажей или прямо на лестничной клетке его ждал убийца. Когда Бабченко открыл дверь своей квартиры, убийца начал стрелять ему в спину. Возможно, он использовал пистолет с глушителем: громких звуков выстрелов никто не слышал. Услышав хлопки, из ванной вышла жена Бабченко Ольга. Она сразу же вызвала скорую помощь.

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Жители соседнего подъезда рассказали, что автомобиль скорой помощи забрал Бабченко в 20:30, однако журналист умер по дороге в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВД назвали подробности и первые версии убийства Бабченко. Также появились первые фото убитого журналиста и места преступления, а также фоторобот возможного убийцы.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
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