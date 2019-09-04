Дронова этапировали в Полтаву: как выглядит его колония. Видео

Второго осужденного по делу страшной аварии в Харькове на улице Сумской Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, передает МедиаПорт. (Чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы)

Данное учреждения является колонией минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

Здесь отбывают наказание мужчины, осужденные за умышленные преступления. Кроме того, в учреждении создан сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для содержания мужчин, впервые осужденных за преступления, совершенные по неосторожности.

Крюковская исправительная колония №29 Скриншот

В колонии мужчины ухаживают за скотом и обрабатывают поля. Также они перерабатывают крупы и муку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алена Зайцева, которую приговорили к 10 годам лишения свободы после ДТП на улице Сумской в Харькове, будет отбывать заключение не в колонии, а в исправительном учреждении, мало похожем на тюрьму.

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