Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 16:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Дронова этапировали в Полтаву: как выглядит его колония. Видео

1.3т Читать материал на украинском

Второго осужденного по делу страшной аварии в Харькове на улице Сумской Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, передает МедиаПорт. (Чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы)

Данное учреждения является колонией минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

Новости
ДТП на Сумской в Харькове: приговор Зайцевой и Дронову вступил в силу

Здесь отбывают наказание мужчины, осужденные за умышленные преступления. Кроме того, в учреждении создан сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для содержания мужчин, впервые осужденных за преступления, совершенные по неосторожности.

Крюковская исправительная колония №29

Крюковская исправительная колония №29

Скриншот

В колонии мужчины ухаживают за скотом и обрабатывают поля. Также они перерабатывают крупы и муку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алена Зайцева, которую приговорили к 10 годам лишения свободы после ДТП на улице Сумской в Харькове, будет отбывать заключение не в колонии, а в исправительном учреждении, мало похожем на тюрьму.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Место
Украина Полтава
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel