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Дразнят СНБО? Россия устроила новую провокацию в Азовском море

1.3тЧитать новость на украинском

В ночь на 13 июля корабли Федеральной службы безопасности России провели новые задержания в Азовском море, вблизи Бердянской косы.

Такую информацию обнародовал на своей странице в Facebook главный редактор информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко. Общее количество таких задержаний достигло уже 65, начиная с 17 мая текущего года.

Так, около 01:00 примерно в 12,5 милях (23 км) к юго-востоку от Бердянской косы береговой охраной ФСБ РФ был задержан греческий балкер MARIKANA. Перед этим судно ожидало 27 часов в Керченском проливе разрешения на проход к Азовскому морю.

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Затем на том же месте береговая охрана ФСБ задержала судно, шедшее навстречу - из Мариуполя. Также был задержан немецко-турецкий сухогруз F.ARSLAN 5.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пограничная служба ФСБ России перехватила 7 судов, идущих в или из портов Бердянска и Мариуполя в Азовском море.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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