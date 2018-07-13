Дразнят СНБО? Россия устроила новую провокацию в Азовском море

В ночь на 13 июля корабли Федеральной службы безопасности России провели новые задержания в Азовском море, вблизи Бердянской косы.

Такую информацию обнародовал на своей странице в Facebook главный редактор информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко. Общее количество таких задержаний достигло уже 65, начиная с 17 мая текущего года.

Так, около 01:00 примерно в 12,5 милях (23 км) к юго-востоку от Бердянской косы береговой охраной ФСБ РФ был задержан греческий балкер MARIKANA. Перед этим судно ожидало 27 часов в Керченском проливе разрешения на проход к Азовскому морю.

Затем на том же месте береговая охрана ФСБ задержала судно, шедшее навстречу - из Мариуполя. Также был задержан немецко-турецкий сухогруз F.ARSLAN 5.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пограничная служба ФСБ России перехватила 7 судов, идущих в или из портов Бердянска и Мариуполя в Азовском море.