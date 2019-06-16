Драку прекратило ДТП: появилось видео необычного инцидента в Николаеве

В Николаеве сбили человека, таким необычным способом остановив жестокую драку.

Об этом сообщает издание "Новости-Н". Конфликт между двумя прохожими разгорелся прямо на улице и быстро перерос в драку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Момент наезда "Новости-Н"

Когда один из оппонентов повалил соперника на землю и начал избивать ногами, в конфликт неожиданно вмешался проезжавший мимо автомобиль. Водитель направил машину прямо на буйного драчуна, сбил его и провез несколько метров на капоте.

Из машины вышли двое крепких мужчин, но драчун поспешил скрыться от них во дворах. Детали происшествия и личности участников драки устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее массовая драка произошла в Киеве, где пассажиры общественного транспорта подрались из-за свободного сидячего места.

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