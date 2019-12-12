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12 декабря • обновлено в 21:51
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Драка в Раде: суд принял решение по избившему "слугу" свободовцу

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Задержанного бывшего народного депутата Украины от ВО "Свобода" Алексея Кайду отдали личные поруки.

Такое решение принял Печерский райсуд Киева вечером 12 декабря, сообщил в Facebook лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

Суд избирал такую меру пресечения, хотя прокуроры просили для свободовца 2 месяца за решеткой.

Алексей Кайда

Алексей Кайда

112 Украина

Новости
В Раде пошли на радикальные меры из-за драки нардепов

Как писал OBOZREVATEL:

  • Правоохранители провели обыски жилья и задержали Алексея Кайду 12 декабря.

  • Это произошло после драки на заседании аграрного комитета Верховной Рады 11 декабря. Свободовцы затеяли разборки, пытаясь добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

  • Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец в результате был госпитализирован в больницу. У него подозревают сотрясение мозга.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Драки нардепов
Персоны
Олег Тягнибок Андрей Богданец
Место
Украина Киев
Теги
Драка Печерский суд Верховная Рада Украины депутат
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Комментарии на сайте не модерированы
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Сенсація - у "слуги народу" підозрюють наявність мозку.
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