Драка в Раде: суд принял решение по избившему "слугу" свободовцу

Задержанного бывшего народного депутата Украины от ВО "Свобода" Алексея Кайду отдали личные поруки.
Такое решение принял Печерский райсуд Киева вечером 12 декабря, сообщил в Facebook лидер "Свободы" Олег Тягнибок.
Суд избирал такую меру пресечения, хотя прокуроры просили для свободовца 2 месяца за решеткой.
Алексей Кайда
112 Украина
Как писал OBOZREVATEL:
Правоохранители провели обыски жилья и задержали Алексея Кайду 12 декабря.
Это произошло после драки на заседании аграрного комитета Верховной Рады 11 декабря. Свободовцы затеяли разборки, пытаясь добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.
Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец в результате был госпитализирован в больницу. У него подозревают сотрясение мозга.
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