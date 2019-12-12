Драка в Раде: суд принял решение по избившему "слугу" свободовцу

Задержанного бывшего народного депутата Украины от ВО "Свобода" Алексея Кайду отдали личные поруки.

Такое решение принял Печерский райсуд Киева вечером 12 декабря, сообщил в Facebook лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

Суд избирал такую меру пресечения, хотя прокуроры просили для свободовца 2 месяца за решеткой.

Алексей Кайда 112 Украина

Как писал OBOZREVATEL:

Правоохранители провели обыски жилья и задержали Алексея Кайду 12 декабря.

Это произошло после драки на заседании аграрного комитета Верховной Рады 11 декабря. Свободовцы затеяли разборки, пытаясь добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец в результате был госпитализирован в больницу. У него подозревают сотрясение мозга.

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