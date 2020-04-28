Драка экс-заместителя Кличко с полицией: суд принял решение по скандальному топ-чиновнику
Соломенский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест уже бывшего заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, которого подозревают в умышленном нанесении травм полицейскому.
На заседании суда, которое состоялось 28 апреля, судья Максим Вишняк только частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила о круглосуточном домашнем аресте скандального топ-чиновника (чтобы посмотреть видеотрансляцию заседания, доскролльте новость до конца).
Согласно решению, теперь Слончак должен находиться дома с 23:00 до 6:00 утра. Срок пресечения – до 27 июня.
Стоит отметить, что на заседании суда, когда устанавливалась личность подозреваемого, Слончак заявил, что до сих пор занимает должность заместителя председателя КГГА Виталия Кличко, поскольку якобы "не получил" распоряжение о своем увольнении.
Обосновывая ходатайство, сторона обвинения заявила, что у пострадавшего полицейского диагностирован ушибы лица, сотрясение мозга. Прокурор настаивал на том, что Слончак может уклоняться от следствия и влиять на свидетелей, которые видели, как мужчина ударил милиционера.
Однако адвокат назвал подозрение и риски необоснованными. Защита уже уволенного топ-чиновника утверждала, мол, ни одна камера наблюдения не зафиксировала, чтобы Слончак ударил полицейского рукой и головой, как считает следствие.
Кроме этого, адвокат Слончака заявил, что круглосуточный арест – это слишком суровая мера наказания для его подзащитного, и достаточно было бы только личного обязательства. Ведь подозреваемый "должен заботиться о двух детях, которые на время карантина проживают за городом, и имеет определенный социальный статус".
Также защита утверждает, что в инциденте Слончак получил сотрясение мозга и ушиб челюсти, вследствие чего попал в больницу. Бывший заместитель председателя КГГА заявил, что при задержании его "шесть часов безосновательно продержали в наручниках". Тогда как агрессивное поведение с правоохранителем скандальный экс-чиновник в очередной раз назвал "лишними эмоциями".
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео конфликта между Слончаком и правоохранителями, снятое на полицейский видеорегистратор. На нем зафиксировано, как Слончак повышал голос и использовал брань в сторону полицейских.