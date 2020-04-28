Драка экс-заместителя Кличко с полицией: суд принял решение по скандальному топ-чиновнику

Соломенский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест уже бывшего заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, которого подозревают в умышленном нанесении травм полицейскому.

На заседании суда, которое состоялось 28 апреля, судья Максим Вишняк только частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила о круглосуточном домашнем аресте скандального топ-чиновника (чтобы посмотреть видеотрансляцию заседания, доскролльте новость до конца).

Согласно решению, теперь Слончак должен находиться дома с 23:00 до 6:00 утра. Срок пресечения – до 27 июня.

Суд отправил Слончака под ночной домашний арест

Стоит отметить, что на заседании суда, когда устанавливалась личность подозреваемого, Слончак заявил, что до сих пор занимает должность заместителя председателя КГГА Виталия Кличко, поскольку якобы "не получил" распоряжение о своем увольнении.

Обосновывая ходатайство, сторона обвинения заявила, что у пострадавшего полицейского диагностирован ушибы лица, сотрясение мозга. Прокурор настаивал на том, что Слончак может уклоняться от следствия и влиять на свидетелей, которые видели, как мужчина ударил милиционера.

Однако адвокат назвал подозрение и риски необоснованными. Защита уже уволенного топ-чиновника утверждала, мол, ни одна камера наблюдения не зафиксировала, чтобы Слончак ударил полицейского рукой и головой, как считает следствие.

Судебное заседание по делу Слончака

Кроме этого, адвокат Слончака заявил, что круглосуточный арест – это слишком суровая мера наказания для его подзащитного, и достаточно было бы только личного обязательства. Ведь подозреваемый "должен заботиться о двух детях, которые на время карантина проживают за городом, и имеет определенный социальный статус".

Также защита утверждает, что в инциденте Слончак получил сотрясение мозга и ушиб челюсти, вследствие чего попал в больницу. Бывший заместитель председателя КГГА заявил, что при задержании его "шесть часов безосновательно продержали в наручниках". Тогда как агрессивное поведение с правоохранителем скандальный экс-чиновник в очередной раз назвал "лишними эмоциями".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео конфликта между Слончаком и правоохранителями, снятое на полицейский видеорегистратор. На нем зафиксировано, как Слончак повышал голос и использовал брань в сторону полицейских.