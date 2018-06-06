Дожидались дочери: полиция уточнила, как отравили Скрипалей

Британская полиция полагает, что отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку дома шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Солсбери не более чем за сутки до того, как ему стало плохо.

По данным следствия, нервно-паралитический агент нанесли на ручку двери после приезда к нему его дочери Юлии 3 марта, пишет газета The Guardian, передает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что девушка не выходила из дома вплоть до 9:15 утра по местному времени 4 марта, когда они с отцом на автомобиле отправились в Солсбери. В 16:15 по местному времени Скрипалей обнаружили без сознания на лавочке в центре города.

Издание отмечает, что определение временных рамок "позволило следователям сконцентрировать ресурсы на работе по выявлению ответственных".

Также сообщается, что полицейский Ник Бейли, который также пострадал из-за отравления нервно-паралитическим веществом, 4 марта был в составе группы стражей порядка, обыскавших дом Скрипалей.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что нервно-паралитическое вещество против Скрипалей применили в форме прозрачного и не имеющего запаха геля, который нанесли на ручку входной двери в дом семьи утром 4 марта. Для поражения было использован яд "Новичок", разработанный в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Скотланд-Ярде восстановили поминутную хронологию отравления Скрипалей.