"Дождались!" Украинские корабли прибыли в Очаков

В среду, 20 ноября, в Очаков, Николаевская область прибыли захваченные Россией украинские корабли.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, который опубликовал фото с подписью: "Дождались!".
Известно, что первым пришел бронекатер "Никополь". Второго катера "Бердянск" и буксира" Яны Капу" пока нет.
Как пишет Телеграм-канал ICTV, на берегу корабли встречают ученики и педагоги Очаковской санаторной школы-интерната. Они развесили на берегу флаг Украины.
Ожидается, что специалисты осмотрят корабли на наличие повреждений. Если такие найдутся, то катера направят на ремонт в "Николаевский судостроительный завод".
Отметим, что в ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с ним прибудет командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко.
Также возможно, что в Очакове Зеленский посетит и 73-й морской центр специальных операций.
Украинские корабли в Очакове
Украинские корабли в Очакове
Люди встречают корабли
Украинские корабли в Очакове
Люди встречают корабли в Очакове
Корабли в Очакове
Телеграм-канал Андрея Цаплиенко
Прибытие украинских кораблей в Очаков
Думская
Прибытие украинских кораблей в Очаков
Думская
Прибытие украинских кораблей в Очаков
Думская
Прибытие украинских кораблей в Очаков
Думская
Как писал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе судно РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три корабля.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов прошла 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.
При этом Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе корабли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.
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