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20 ноября • обновлено в 16:20
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"Дождались!" Украинские корабли прибыли в Очаков

3.8т
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В среду, 20 ноября, в Очаков, Николаевская область прибыли захваченные Россией украинские корабли.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, который опубликовал фото с подписью: "Дождались!".

Известно, что первым пришел бронекатер "Никополь". Второго катера "Бердянск" и буксира" Яны Капу" пока нет.

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Как пишет Телеграм-канал ICTV, на берегу корабли встречают ученики и педагоги Очаковской санаторной школы-интерната. Они развесили на берегу флаг Украины.

Ожидается, что специалисты осмотрят корабли на наличие повреждений. Если такие найдутся, то катера направят на ремонт в "Николаевский судостроительный завод".

Отметим, что в ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с ним прибудет командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко.

Также возможно, что в Очакове Зеленский посетит и 73-й морской центр специальных операций.

Украинские корабли в Очакове

Украинские корабли в Очакове

Украинские корабли в Очакове

Украинские корабли в Очакове

Люди встречают корабли

Люди встречают корабли

Украинские корабли в Очакове

Украинские корабли в Очакове

Люди встречают корабли в Очакове

Люди встречают корабли в Очакове

Корабли в Очакове

Корабли в Очакове

Телеграм-канал Андрея Цаплиенко

Прибытие украинских кораблей в Очаков

Прибытие украинских кораблей в Очаков

Думская

Прибытие украинских кораблей в Очаков

Прибытие украинских кораблей в Очаков

Думская

Прибытие украинских кораблей в Очаков

Прибытие украинских кораблей в Очаков

Думская

Прибытие украинских кораблей в Очаков

Прибытие украинских кораблей в Очаков

Думская

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Персоны
Игорь Воронченко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Исаев Максим
Исаев Максим
Унитазы нашли?
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2
0
Махно Володимир
Махно Володимир
самое смешное то, что кац-апы мало того что грязное белье для стирки украли, так они еще и унитазы поворовали на этих катерах! вот она великая и могучая россия! курам на смех! какой президент на россии, такая и нация!
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2 из 3 ответов | показать все
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Таев Иван, они на вёсла белые портки (бельё) вешали - сдавались с белым флагом ...
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2
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Махно, "грязное белье для стирки украли, так они еще и унитазы поворовали" ... Володимир, эт вы сами разбирайтесь - каким бельём вы подтирались и куда дели, когда русских пограничников увидели и где унитазы на соляру променяли перед героическим походом на Азов ...
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2
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tosirova tossika
tosirova tossika
встречают лохани будто они кругосветку совершили ! позорище !
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