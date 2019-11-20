"Дождались!" Украинские корабли прибыли в Очаков

В среду, 20 ноября, в Очаков, Николаевская область прибыли захваченные Россией украинские корабли.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, который опубликовал фото с подписью: "Дождались!".

Известно, что первым пришел бронекатер "Никополь". Второго катера "Бердянск" и буксира" Яны Капу" пока нет.

Как пишет Телеграм-канал ICTV, на берегу корабли встречают ученики и педагоги Очаковской санаторной школы-интерната. Они развесили на берегу флаг Украины.

Ожидается, что специалисты осмотрят корабли на наличие повреждений. Если такие найдутся, то катера направят на ремонт в "Николаевский судостроительный завод".

Отметим, что в ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с ним прибудет командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко.

Также возможно, что в Очакове Зеленский посетит и 73-й морской центр специальных операций.

Украинские корабли в Очакове

Украинские корабли в Очакове

Люди встречают корабли

Украинские корабли в Очакове

Люди встречают корабли в Очакове

Корабли в Очакове Телеграм-канал Андрея Цаплиенко

Прибытие украинских кораблей в Очаков Думская

Прибытие украинских кораблей в Очаков Думская

Прибытие украинских кораблей в Очаков Думская

Прибытие украинских кораблей в Очаков Думская

Как писал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!