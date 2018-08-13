Довоевались: в "ДНР" взорвался склад боеприпасов

По данным главного управления разведки Министерства обороны, на одном из складов боеприпасов в оккупированном Новоазовске произошел пожар с детонацией боеприпасов из-за перестрелки террористов "ДНР" между собой.

"На одной из передовых позиций 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го армейского корпуса российско-оккупационных войск вследствие конфликта между военнослужащими соседних подразделений произошла перестрелка. В результате открытия огня загорелась трава и произошел пожар в месте хранения боеприпасов", - сказал во время брифинга спикер Минобороны Александр Мотузянык.

По его словам, из-за детонации полностью уничтожен боекомплект одного из подразделений.

Кроме того, несколько террористов получили тяжелые травмы и сильные ожоги.

Мотузянык также добавил, ссылаясь на данные разведки, что в рядах террористов "Л/ДНР" увеличилось количество конфликтов.

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