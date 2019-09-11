"Доводят до слез! Мы в страхе!" В Крыму взвыли из-за "русского мира"

В аннексированном Крыму пожаловались на приехавших из-за границы рабочих, которые пристают к местным жителям.

Об одном из инцидентов аноним сообщила в севастопольском интернет-сообществе. "Гардемаринши популярны у новых соотечественников", – высказалась блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"В чернейший список приехавших гостей-строителей на проспекте Античном! Беспардонно нагло ведут себя, пристают и домогаются, могут просто начать хватать за руки или трогать волосы! Невозможно из дома выйти вечером", – возмутилась жительница полуострова.

Она призналась, что ее уже два раза довели до слез. "Почему мы должны в страхе жить в собственном доме?"– спросила она.

В комментариях ей ответили, что ранее гастарбайтеры пытались изнасиловать девушку в одном из городских парков. В связи с этим пользователь соцсети предложил создать отряды патрулирования улиц.

"Хватить их терпеть! Пора ставить их на место!" – написал комментатор.

Иллюстрация. Аннексия Крыма Online.ua

twitter.com/KrimRt

Севастополь

Гардемаринши популярны у новых соотечественников pic.twitter.com/PfMJNErBUX — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 11, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма в соцсетях жестко поставили на место россиян, желающих приехать на оккупированный полуостров в поисках дешевой и легкой жизни.

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