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11 сентября • обновлено в 19:09
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"Доводят до слез! Мы в страхе!" В Крыму взвыли из-за "русского мира"

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В аннексированном Крыму пожаловались на приехавших из-за границы рабочих, которые пристают к местным жителям.

Об одном из инцидентов аноним сообщила в севастопольском интернет-сообществе. "Гардемаринши популярны у новых соотечественников", – высказалась блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"В чернейший список приехавших гостей-строителей на проспекте Античном! Беспардонно нагло ведут себя, пристают и домогаются, могут просто начать хватать за руки или трогать волосы! Невозможно из дома выйти вечером", – возмутилась жительница полуострова.

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Она призналась, что ее уже два раза довели до слез. "Почему мы должны в страхе жить в собственном доме?"– спросила она.

В комментариях ей ответили, что ранее гастарбайтеры пытались изнасиловать девушку в одном из городских парков. В связи с этим пользователь соцсети предложил создать отряды патрулирования улиц.

"Хватить их терпеть! Пора ставить их на место!" – написал комментатор.

Иллюстрация. Аннексия Крыма

Иллюстрация. Аннексия Крыма

Online.ua

"Доводят до слез! Мы в страхе!" В Крыму взвыли из-за "русского мира"

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма в соцсетях жестко поставили на место россиян, желающих приехать на оккупированный полуостров в поисках дешевой и легкой жизни.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым соцсети
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинцев же от турок не отличишь, это их заробитчане.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
из достоверных источников стало известно,что Роксолану отжарил гастарбайтер из Монголии.Ей очень не понравилось,ибо писюн у него был очень маленький,стёрся о боевого коня.И теперь она рыскает по всему Крыму и ищет более приемлемые размеры.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ах, ну да, если САМА Роксолана сообщила, то да, верим, верим...
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