''Доведем до конца!'' Гордеев жестко высказался об убийцах Гандзюк

Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев заявил, что дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк будет доведено до конца.

Об этом он написал на своей странице в Facеbook, заверив отца Екатерины, что виновные будут найдены.

"Я понимаю эмоции отца Екатерины Гандзюк. Он потерял самое дорогое — единственную дочь, которую лелеял всем сердцем. Такую потерю не может залечить время! Он бьется, как каждый бы на его месте, чтобы найти справедливость! Однако, ища справедливость, важно не затрагивать невинных людей, мешая всех вместе. Как это не было бы трудно, надо стараться не поддаваться на провокации нечестных людей", — подчеркнул Гордеев.

По словам главы ОГА, анализируя последние информационные выпады, в том числе с использованием его имени и должности, он убедился, что родительское горе используется в политических манипуляциях негодяями, которые стоят в "тени".

Екатерина Гандзюк "Радио Свобода"

"Хочу их разочаровать. Дело будет доведено до конца. Все, что в наших силах, мы направим для поиска виновных лиц. Я открыт для помощи и полностью согласен с тем, что такие страшные вещи не могут происходить на Херсонщине и оставаться безнаказанными", — подчеркнул он.

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