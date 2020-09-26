Доступа к "черным ящикам" Ан-26 пока нет, – Кабмин

Доступа к бортовым самописцам самолета ВСУ Ан-26, который разбился в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области, пока что нет.

Об этом сообщил глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер-министр Олег Уруский во время внеочередного заседания Кабмина в субботу, 26 сентября, передает "РБК-Украина".

По его словам, "черные ящики" находятся в хвостовой части самолета и будут доступны после того, как завершатся работы с телами погибших.

"Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям [тогда] смогут добраться до черных ящиков, то есть бортовых самописцев, и в зависимости от их состояния тогда мы сможем получить данные", – рассказал он.

Он сообщил, что обломки самолета доставят на специальную площадку, где эксперты попытаются собрать его в исходное состояние.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании отметил, что результаты расследования должны быть озвучены до 25 октября, передает УНИАН.

Он поручил министру обороны Андрею Тарану обеспечить беспристрастность расследования и отстранить от исполнения обязанностей лиц, ответственных за организацию учебных полетов.

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров отметил, что эксперты будут работать на месте катастрофы еще минимум два дня – искать обломки самолета, которые "могут находиться на расстоянии 3-5 км от эпицентра события".

Как писал OBOZREVATEL, трагедия под Харьковом произошла вечером 25 сентября, на борту воздушного судна находилось 27 человек. В самолете были курсанты Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба, это был учебный полет. Перед крушением пилот успел заявить о неисправности двигателя.