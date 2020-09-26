Доступа к 'черным ящикам' Ан-26 пока нет, – Кабмин

Доступа к бортовым самописцам самолета ВСУ Ан-26, который разбился в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области, пока что нет.

Об этом сообщил глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер-министр Олег Уруский во время внеочередного заседания Кабмина в субботу, 26 сентября, передает "РБК-Украина".

По его словам, "черные ящики" находятся в хвостовой части самолета и будут доступны после того, как завершатся работы с телами погибших.

"Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям [тогда] смогут добраться до черных ящиков, то есть бортовых самописцев, и в зависимости от их состояния тогда мы сможем получить данные", – рассказал он.

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