Шантаж, опасные челленджи и неразделенная любовь: почему в Украине за полгода десятки детей свели счеты с жизнью

В Украине за первые шесть месяцев 2020 года покончили с жизнью 72 подростка.

В Украине за первые шесть месяцев 2020 года уже покончили жизнь самоубийством 72 подростка. Основными причинами страшного решения стали недопонимание, конфликты со взрослыми и в школе, а также неразделенная любовь.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

"Не хочу позорить вас!"

В июле уже произошло несколько резонансных ЧП. Так, в Житомирской области подросток застрелился из охотничьего ружья отца. По словам родственников, конфликтов в семье не было, а полицейские обнаружили, что Артем состоял в одной из "групп смерти". Расследование продолжается.

В Одесской области подросток покончил с собой, бросившись в высокую трубу запущенной школьной котельной. Таким образом Иван словно воспроизвел сюжет своей книги, которую мечтал издать.

В Херсонской области школьница наглоталась таблеток и ртути. Дeвoчкa пoпaлa в peaнимaцию paйoннoй бoльницы, врачи боролись за жизнь, но спасти ее не удалось. По предварительной информации, так ребенок "взбунтовался" из-за ограничения родными ее личной свободы.

Начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Лариса Зуб рассказала OBOZREVATEL, что 9 июля произошел еще один суицид.

"В Николаевской области девочка-подросток написала две записки и повесилась. Ее родители умерли, воспитанием занималась бабушка. А когда та поняла, что не справляется, отдала внучку в интернат. Ребенок жил "своей жизнью", появилась агрессия и такое отношение к миру... Из-за того, что ее никто не понимал. В записке она написала, мол, "не хочу позорить вас" и покончила жизнь самоубийством", – добавила полицейская.

По ее словам, за первые шесть месяцев этого года, покончили с жизнью 72 подростка.

Начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Лариса Зуб. Facebook Екатерины Шнвйдер

Повод для тревоги

Ларисы Зуб убеждена, что очень важно не пропустить опасных "симптомов".

"Родителям нужно обращать внимание на психологическое состояние ребенка. Когда полиция устанавливает причины произошедшего, выясняется, что ребенок говорил о проблемах друзьям, родителям, но те не придавали значения его словам. Родителям нужно смотреть и на страницы ребенка в соцсетях. Повод для тревоги – появляются странные аватарки, аккаунт пестрит депрессивными картинками или, бывает, ребенок просто "кричит" о том, что ему не хочется жить. И важно не просто видеть или слышать, а и помочь", – рассказала начальник управления ювенальной превенции.

Тем не менее, природа суицида до конца не изучена и очень часто бывает такое, что ни записок, ни каких-то постов, а ребенок может решить уйти из жизни.

"Помню вопиющий случай, когда девочка не выдержала обстановки в семье. Глава семьи постоянно напивался, бил маму, иногда попадало и девочке... После очередного скандала она просто пошла в сарай и повесилась - не выдержала", – поделилась Лариса Зуб.

Бывает, что дети идут на суицид после плохих оценок: мама наругала, а ребенок шагнул в окно. Или же учительница сделала замечание, что ребенок на уроках все время в телефоне, а потом – пошел и повесился.

В Украине за полгода 2020 г. покончили жизнь самоубийством 72 подростка. Фото "Днепровец"

По ее словам, ювенальная полиция и психологи рассказывают детям, как справиться, что делать, но тема очень деликатная.

"Детям же нельзя сказать: "Вы там не вешайтесь, не прыгайте с моста". Здесь просто надо достучаться до ребенка и поддержать. Без поддержки, понимания взрослых дети теряются, замыкаются в себе. Недостающие общение и поддержку дети ищут в соцсетях, в интернете. Некоторые родители убеждены, что если ребенок сидит дома, он в безопасности, но это не так – очень часто мошенники и педофилы вычисляют таких детей", – добавила Зуб.

Шантаж и опасные челленджи

Начальник ювенальной превенции рассказала о ситуациях, когда детей шантажируют из-за откровенных фотографий.

"Все начинается со знакомства, душевных разговоров, потом ребенка просят сфотографировать какую-то часть тела, например, руку или ухо, селфи прислать. Потом доходит до интимных фото и, как следствие, шантажа ребенка. Требуют скинуть деньги на карту, иначе "все всё узнают", – рассказала Лариса Зуб.

По ее мнению, запретами ничего не решить. Потому родители должны объяснить детям, что может случиться. Также начальник ювенальной превенции рассказала об одном приеме.

"Мы детям доступно объясняем: перед тем, как выставить свое фото в сети или прислать друзьям, подумайте сначала: а если бы эта фотография попала на бигборд в городе и все ее увидели?", – поделилась Лариса Зуб.

Риск встретить опасность в сети не меньше, чем на улице. Фото Chikagonow.com

Она также рассказала, что есть опасные челледжи, когда подростки делятся своими откровенными фото или же присылают их тем, кому доверяют.

"Один пример – когда девочка встречалась с парнем, во время общения в Viber они обменивались снимками. Она доверяла парню, но когда произошла ссора, тот начал эти фотографии выбрасывать в сеть. Девочка очень страдала и попыталась покончить с жизнью. Врачи спасли ее, но потом с подростком долго занимались психологи и психиатры", - рассказала полицейская.

Потому особенно важно разговаривать с детьми, разъяснять им ситуации, с которыми они могут столкнуться и, самое главное, дать уверенность в помощи и поддержке.