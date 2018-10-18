Дострелялись до Керчи: в сети появилось показательное фото из Крыма

Украинский журналист Денис Казанский показал в сети фото со Дня города в Джанкое (аннексированный Крым), на котором показано, что на сцене дети в военной форме стреляют друг другу в лоб.

По его мнению, этот снимок, сделанный в сентябре текущего года, отражает всю суть "русского мира", который привел к трагедии в Керчи.

"Массовое убийство в Керчи многих шокировало своей жестокостью. При этом в России предпочитают не замечать, что такие же Влады Росляковы, накрученые пропагандой, уже четыре года едут из РФ в Украину убивать украинцев. Так же хладнокровно и жестоко. И счет их жертв идет на тысячи", - написал он в своем Twitter.

Пользователи тут же отреагировали на столь показательный момент. "Подготовка мяса", "Ужас какой", - пишут они в комментариях.

Крым. Джанкой. День города. Сентябрь 2018 года pic.twitter.com/GHId8ZV0Sd — Денис Казанський (@den_kazansky) 17 октября 2018 г.

Массовое убийство в Керчи многих шокировало своей жестокостью. При этом в России предпочитают не замечать, что такие же Влады Росляковы, накрученые пропагандой, уже четыре года едут из РФ в Украину убивать украинцев. Так же хладнокровно и жестоко. И счет их жертв идет на тысячи — Денис Казанський (@den_kazansky) 17 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, все 20 тел погибших в трагедии в Керчи в аннексированном Крыму 17 октября опознаны. Среди них: 15 студентов и пятеро взрослых.