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Дострелялись до Керчи: в сети появилось показательное фото из Крыма

18.7тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Денис Казанский показал в сети фото со Дня города в Джанкое (аннексированный Крым), на котором показано, что на сцене дети в военной форме стреляют друг другу в лоб.

По его мнению, этот снимок, сделанный в сентябре текущего года, отражает всю суть "русского мира", который привел к трагедии в Керчи.

"Массовое убийство в Керчи многих шокировало своей жестокостью. При этом в России предпочитают не замечать, что такие же Влады Росляковы, накрученые пропагандой, уже четыре года едут из РФ в Украину убивать украинцев. Так же хладнокровно и жестоко. И счет их жертв идет на тысячи", - написал он в своем Twitter.

Новости
Массовый расстрел и взрывы в Керчи: множество погибших. Все подробности, фото и видео

Пользователи тут же отреагировали на столь показательный момент. "Подготовка мяса", "Ужас какой", - пишут они в комментариях.

Дострелялись до Керчи: в сети появилось показательное фото из Крыма
Дострелялись до Керчи: в сети появилось показательное фото из Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, все 20 тел погибших в трагедии в Керчи в аннексированном Крыму 17 октября опознаны. Среди них: 15 студентов и пятеро взрослых.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаВзрыв в Керчи
Место
Украина
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
С детьми всё так и есть - что вложишь, то и получишь. Русоскоты вкладывают агрессию и ненависть - получают теракты и убийства. Добро пожаловать в родную говень.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Ivanenko Vitaliy, только вот убийства себе подобных происходят в основном у вас, мразей, приучающих детей к насилию. А влажные ватные мечты можешь излагать на своих парашных сайтах, здесь они никому не интересны
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2
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Solenko Evgen, Ты уже на вкладывалось в детей, которые таскают по бывшему городу герою Киеву, под фекальные шествия, морды степы кошкодава и шухевича...закончите как и эти две мразоты.....та и свiдома отара так закончит.
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1
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Свiдоме бидло, какое вы ыбанутое стадо.......смотрим фото одесских лагерей подготовки юных защитников....там такие же фото....для котлов готовят пушечное мясо?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Шоу такое Порошенко признал Крым российским
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Игорь Анатольевич, жертва аборта,хочешь быть жертвой терракта?
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