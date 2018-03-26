"Дострелили бы в голову": полковник раскритиковал "теракт" Савченко

Внефракционному нардепу Надежде Савченко не удалось бы осуществить свой план по нападению на президента Украины Петра Порошенко во время его выступления в Верховной Раде.

Ее слова о возможном покушении прокомментировал Евгений Ж. (фамилию назвать не может, так как человек в штате ВСУ), пишет "КП в Украине".

Согласно записям, опубликованным ГПУ, Савченко планировала заскочить в дверь, ближайшую к трибуне, на которой будет выступать президент, и начать метать гранаты Ф-1. "В меня может целиться охранник. Я выдержу столько-то пуль… Гранаты бросаются две сразу… Выбросить шесть гранат я успею однозначно", - говорит она.

При этом полковник сразу же указывает на нереалистичность такого сценария.

"Охрана президента тренирована стрелять в корпус, оружие заряжено 9-миллиметровыми патронами. Когда две попадают в грудь, человек уже ничего не может бросить. Максимум, если выдернута чека, граната взорвет самого киллера. Если бросать Ф-1 по две в связке, не факт, что взорвутся обе, у "лимонки" очень крепкий корпус", - объяснил он.

По мнению эксперта, даже самый дорогой кевларовый бронежилет, который одевается под одежду, не сделал бы из Савченко Рембо.

"9-миллиметровый снаряд отбрасывает бегущего человека навзничь и вызывает болевой шок. Чтобы собраться, нужно несколько минут. За это время Савченко успеют дострелить в голову или оглушить стулом", - сказал военный эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Ей инкриминируется сговор с переговорщиком Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью покушения на высшее руководство страны и совершения терактов.