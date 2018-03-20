"Достичь цели": Наев озвучил главное отличие новой операции на Донбассе от АТО

Главное отличие Операции Объединенных сил от Антитеррористической операции заключается в подчиненности Генштабу Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Укринформу".

"Если раньше АТО проходила под общим руководством Антитеррористического центра СБУ, сейчас Операция Объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба ВСУ", – пояснил он.

По словам Наева, из этого следует и другой вопрос, связанный с управлением, ответственностью, оперативным и тактическими задачами, "которые нужно последовательно выполнить, чтобы достичь оперативной цели операции".

При этом он заявил, что не может раскрыть планы операции.

"Что и как должно произойти – я не могу в полном объеме рассказать широкой общественности. Потому что есть такое понятие, как государственная тайна", – пояснил Наев.

Также генерал-лейтенант заявил, что непосредственно подчиняется начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.

"Эта четкая вертикаль дальше идет к Верховному главнокомандующему. Я выполняю те задачи, которые будут мне определенные директивами и соответствующими боевыми распоряжениями", – сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", 24 февраля вступил в силу закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Согласно вступившему в силу закону об реинтеграции, руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях осуществляет командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.