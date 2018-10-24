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Доставали из моря: скандал с развалом Крымского моста получил продолжение

28.1тЧитать материал на украинском

Строители извлекли из воды фрагмент железнодорожной части Крымского моста, незаконно построенного оккупантами, который в начале октября упал в акваторию.

Металлический элемент пролета был разрезан на пять частей, поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку, сообщает информационный центр "Крымский мост".

Ожидается, что в ближайшее время завод-производитель поставит новую металлоконструкцию.

Также строители устанавливают акустические экраны на участках сопряжения Крымского моста с железнодорожными подходами к нему с берегов.

Доставали из моря: скандал с развалом Крымского моста получил продолжение
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"Они обеспечат защиту окружающей среды от шума хозяйственных составов, с помощью которых строится железная дорога, и снизят шумовую нагрузку от грузового и пассажирского транспорта после открытия движения поездов в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста, а 16 мая по ней запустили движение.

Также сообщалось, что ранее в Крымский мост врезался плавучий кран.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Chrones Andrey
Chrones Andrey
"развалом Крымского моста" А он разваливается? Упавший элемент не был установлен на мосту - он наебнулся в процессе опускания на опоры из-за неисправности одного из домкратов.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Это мозг у вас бандеры разваливается...)) А металлическая часть упала при ее установке, из за проблем с домкратами при установке. Но не переживайте, Мосфильм мост в срок построит))
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Ски Андрей
Ски Андрей
ну ну .... ждём следующую приводняющуюся конструкцию !!! ))))))))))))))))))
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