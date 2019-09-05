"Достанут до Киева": разведка озвучила тревожные данные о войсках России в Крыму

Перед Украиной стоят ряд военных угроз со стороны России, в особенности на территории аннексированного Крыма.

Такое заявление сделал представитель Главного управление разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу".

"Во-первых, одна из основных угроз – это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий, а то и даже широкомасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Она остается, и РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск", – рассказал он.

Скибицкий из ГУР назвал угрозы для Украины Укринформ

По данным Скибицкого, начиная с 2015 года уже по сути завершается формирование трех российских дивизий у нашей границы – это 3, 144 и 150 мотострелковые дивизии.

Кроме того, он предупредил, что продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, куда включили аннексированный Крым, которая непосредственно будет действовать на нашем направлении.

Скибицкий также поделился свежими данными разведки о ситуации на полуострове.

"На территории Крыма создано мощную группировку, которая позволяет Российской Федерации проводить операции вообще во всем регионе Черного моря. Это и воздушный компонент, который перекрывает всю акваторию Черного моря, это и надводный и подводный флот, сухопутный компонент, который сегодня усилился средствами ПВО, достигающими нашей территории почти до Киева", – рассказал он.

Войска России в Крыму: разведка озвучила тревожные данные

Кроме того, Россия наращивает ракетные комплексы в Крыму и может перекинуть туда также и ядерное вооружение.

Скибицкий также заговорил о гибридных угрозах, которые активно используются Россией. В первую очередь, по его словам, это касается информационной сферы.

"Москва проводит мощную информационную кампанию, направленную и на дестабилизацию ситуации в отдельных регионах Украины, и на усиление недоверия среди населения к власти, дискредитацию государственного руководства и Вооруженных сил. Сейчас все чаще мы имеем дело с фейковыми сообщениями, которые находятся на грани между новостью и дезинформацией. Такими вопросами занимаются не только российские гражданские структуры, но и структуры Минобороны РФ", – поделился он.

"Кстати, непосредственно в Южном округе ВС РФ создано целое управление, которое работает именно по этому направлению. На подразделения этого управления возлагаются такие задачи как информационная изоляция оккупированных районов, ведения активной пропаганды, другие вопросы", – добавил Скибицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин заявил, что в случае, если Россия развернет полномасштабную войну против Украины, в первую очередь она запустит авиацию и ракетные войска, а далее проведет сухопутную операцию.

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