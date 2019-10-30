Достанет за 130 км: в СНБО уточнили судьбу супероружия для ВСУ

Ракетные комплексы "Ольха-М" и "Нептун" успешно проходят все этапы испытаний и в плановом порядке будут поступать на вооружение украинской армии.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает "Апостроф". По его словам, за судьбу этих проектов можно не переживать, так как он лично держит руку на пульсе.

"Исходя из программы разработки и проведения испытаний, ответ на это можно дать к концу этого года. Ракетные комплексы быстро не создаются. Даже в СССР при испытаниях РСЗО "Смерч" было произведено более 1500 пусков. У нас нет таких широких возможностей, поэтому мы стараемся совершать как можно меньше ошибок", – сказал Кривонос.

Испытания "Ольхи-М" "Укринформ"

Издание уточняет, что украинский ракетный комплекс "Ольха" создан на основе элементов 300-мм советской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", но с использованием одноименной украинской корректируемой ракеты, разработки киевского КБ "Луч". Каждая пусковая установка "Ольхи" способна поразить 12 различных целей.

Сейчас принята на вооружение "Ольха" с дальностью действия до 70 км и проводятся испытания модернизированной ракеты "Ольха-М", с дальностью действия до 130 км.

Также активно проводятся испытания украинского комплекса крылатых ракет "Нептун" – одноименная ракета также создана специалистами КБ "Луч".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео испытаний "Ольхи-М". Оружие проверяли на дальность.

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