''Достанет до Москвы!" В России запаниковали из-за оружия Украины

Российских пропагандистов привели в ужас слова главы Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военного эксперта Валентина Бадрака, заявившего, что Украина может создать оружие, которое достанет до Москвы.

Слова Бадрака о том, что Украина способна создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров растиражировали все крупные российские СМИ.

Бадрак отметил, что война с Россией вызвала серьезный всплеск развития украинских военных технологий. По его словам, такое оружие сможет изменить риторику переговоров, ведь Украина, вооружившись такими ракетами получит возможность диктовать свои условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госдуме заговорили о поставках оружия и войск на Донбасс.