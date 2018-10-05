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''Достанет до Москвы!" В России запаниковали из-за оружия Украины

3.8тЧитать материал на украинском

Российских пропагандистов привели в ужас слова главы Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военного эксперта Валентина Бадрака, заявившего, что Украина может создать оружие, которое достанет до Москвы.

Слова Бадрака о том, что Украина способна создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров растиражировали все крупные российские СМИ.

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Бадрак отметил, что война с Россией вызвала серьезный всплеск развития украинских военных технологий. По его словам, такое оружие сможет изменить риторику переговоров, ведь Украина, вооружившись такими ракетами получит возможность диктовать свои условия.

''Достанет до Москвы!" В России запаниковали из-за оружия Украины
''Достанет до Москвы!" В России запаниковали из-за оружия Украины
''Достанет до Москвы!" В России запаниковали из-за оружия Украины
''Достанет до Москвы!" В России запаниковали из-за оружия Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госдуме заговорили о поставках оружия и войск на Донбасс.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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andreyev andrei
andreyev andrei
Усраина МОЖЕТ создать:-))))) Плять, совершенно ипанутый народец......
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Влад Жирнов
Влад Жирнов
Достанет до Москвы!" В России запаниковали из-за оружия Украины ХОХЛОСВИНИ КАКИЕ ВЫ ДАЛБАЁБЫ
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну и в какой именно букве приведенных заголовков наблюдать ужас??? "ведь Украина, вооружившись такими ракетами получит возможность диктовать свои условия" самим не смешно?? Преодолеть расстояние, это мелочи, а вот преодолеть ПВО, это уже другое дело.
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