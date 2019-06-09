"Достали "Штирлиц" и "Азов": террористы решили запугать ВСУ "разгромным" видео

В сети появилось видео, на котором террористы "ДНР" якобы подрывают автомобиль с украинскими защитниками. Однако, судя по кадрам, сделано оно довольно давно. К тому же, никаких доказательств, что уничтожен именно транспорт ВСУ, нет.

Ролик опубликовал на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer. "ПТУР по джипу ВСУ. Место и время съемки неизвестно", – подписал он его (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Под постом разгорелась бурная дискуссия. Многие пользователи сети не исключают, что видео может быть или постановкой в рамках информационной войны, или сделано довольно давно, но разгоняется все в тех же целях только сейчас.

Подрыв авто Скриншот видео

"Уже третье видео с ПТУРами за неделю. В честь чего такой массовый слив пошел?", "Достали их видео от "Штирлица" с "Азовом", ответка", "Только наши публикуют видео относительно регулярно с задержкой один-два месяца. А эти почему-то складировали все в архив, чтобы теперь выкладывать непонятной степени свежести. Может там вообще съемки за 2015-2017 годы", – пишут люди.

"В авто минимум четыре человека. Зима или ранняя весна. Не удивлюсь если это что-то совсем старое, типа ДАП", "В передок зарядил, скорее всего без двухсотых", "А с чего вы решили, что это украинский джип?", "Похоже на то, как погиб капитан Сенюк в 2017", – продолжается обсуждение.

ПТУР по джипу #ВСУ. Место и время съёмки неизвестно pic.twitter.com/dSDBWBexEw — Necro Mancer (@666_mancer) 9 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" опубликовали в сети фейковое видео, на котором они якобы уничтожают украинский грузовик с военными, и нарвались на волну насмешек.

Украинские офицеры и волонтеры сразу же разоблачили фейк террористов. В частности, их смутил ряд странных нестыковок на обнародованном видео.

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