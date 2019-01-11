Достали пулю из легкого: раненого активиста Михайлика прооперировали в Германии

В четверг, 11 января, в Мюнхене (Германия) был прооперирован одесский активист Олег Михайлик, который пережил покушение на свою жизнь в сентябре 2018 года – ему достали пулю из легкого.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Правоохранители обеспечили сохранность вещественного доказательства.

"Полицейские получили решение суда по извлечению пули и направления необходимой медицинской документации компетентным органам Германии. Сегодня, 11 января, по информации иностранных коллег, операция была проведена, пуля – изъята", – сказано в сообщении.

Олег Михайлик informator.news

Отмечается, что вся документация была переведена на немецкий язык и направлена Генеральной прокуратурой Украины в Мюнхен. Национальная полиция также обратилась каналами Интерпола в компетентные органы ФРГ для оперативного информирования о необходимости сохранения вещественных доказательств.

Как отметил сам Михайлик перед операцией, все оказалось сложнее, и ему придется задержаться в Германии дольше, чем планировалось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нападение на активиста было совершено 22 сентября в Одессе. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.

Мужчина пережил клиническую смерть, после чего пришел в сознание.

Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на одесского активиста.

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