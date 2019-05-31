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Досрочные выборы в Раду: в Украине засекли первый подкуп избирателей

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В Луганской области от имени вероятного кандидата в народные депутаты Украины раздавали продукты питания местным жителям.

В полиции начали проверку по факту возможного нарушения законодательства о выборах после получения информации о раздаче в Кременском районе сахара, сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

"В Кременский отдел полиции поступила информация о том, что возле одного из домов по ул. Комсомольская в г. Кременная неизвестные лица раздают пакеты с сахаром, на которых содержится надпись с фамилией одного из вероятных кандидатов в народные депутаты Украины", – говорится в сообщении.

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Полиция данный факт зарегистрировала, на месте работает следственно-оперативная группа.

Подкуп избирателей

Подкуп избирателей

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

  • 21 мая он провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду.

  • В этот же день президент подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • Также он поручил нардепам рассмотреть его законопроект с изменениями в избирательный процесс, который отменял мажоритарную составляющую и совершал переход к пропорциональной системе по закрытым спискам, понижал проходной барьер с 5% до 3.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов.

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Темы
Новости Луганска и Луганской областиВнеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
УкраинаЛуганск
Теги
Национальная полиция Украиныполициясахарвыборы в Украине
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