Дорогу построит настойчивый

Приглашенные предыдущей властью в Украину белорусские предприятия, специализирующиеся на строительстве дорог, столкнулись с систематическими попытками выдавить их с украинского рынка. В ход пошел весь арсенал средств: от поджогов мощностей – до отмены тендеров, от задержек финансирования – до обысков СБУ.

О том, в каких условиях работают предприятия государственного холдинга "Белавтодор", а также о том, как прессинг "чужаков" на давно поделенном украинском рынке может сказаться на отношениях Украины и Беларуси – читайте далее.

По приглашению президента

Еще в апреле 2017 года действующий на тот момент президент Украины во время встречи со своим белорусским коллегой пригласил белорусские дорожные компании принять участие в проектах по ремонту и реконструкции украинских дорог. Президент Лукашенко приглашение воспринял серьезно – и уже через несколько месяцев была создана украинско-белорусская компания "Белавтодор-Украина".

Казалось бы, личное приглашение президента Украины должно было бы послужить для белорусов неплохой рекомендацией и открыть двери для честной и прозрачной борьбы в тендерных торгах. Но не все украинские компании имеют готовность и желание к здоровой конкуренции.

Первые тендеры: не благодаря, а вопреки

Первые тендерные предложения предприятий холдинга "Белавтодор" отклонялись. Часто – под предлогом "отсутствия опыта" у белорусских дорожно-строительных трестов с более чем 70-летней историей, а еще чаще – по формальным причинам, и даже на том основании, что компания-нерезидент отсутствует в реестре юрлиц Украины.

Десятки жалоб в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), поданных в течение первых месяцев входа на украинский рынок, результата не возымели: после того, как в АМКУ становились на сторону белорусов и признавали, что к участию в тендерах их не допускают по надуманным причинам, или подтверждали выборочный и предвзятый подход к оценке тендерных предложений – торги просто отменялись.

Однако упорство, с которым "Белавтодор" снова и снова продолжал стучать в закрытые двери, в конце концов дало свои плоды: под конец 2017-го года Дорожно-строительный трест №4 (г. Брест), входящий в состав холдинга, выиграл свой первый тендер на ремонт Житомирской окружной дороги на общую сумму порядка 30 млн грн, предложив лучшую цену на торгах.

И это было началом осложнения жизни тем, кто не хотел видеть "демпингующих" белорусов на давно поделенном украинском рынке дорожного строительства. Ведь их предложения зачастую были на 5-15% ниже минимальных предложений конкурентов.

Игра "по-крупному"

В 2018-м "Белавтодор" впервые замахнулся на более серьезные тендеры. К примеру, летом 2018-го ещё один трест холдинга – Строительно-монтажный трест №8 (г.Минск) – выиграл торги на ремонт участка трассы М-05 Киев–Одесса в Киевской области. Тендер на 840 млн грн белорусы взялись выполнить за 695 млн грн

Также компания получила еще несколько крупных объектов в Николаевской области. Для работы на этих объектах она завезла в регион собственный асфальтный завод, что позволило выполнять работы по конкурентным ценам, качественно и в срок.

Но конкурентам это не понравилось, и в феврале 2019-го асфальтный завод Треста №8 сожгли. Неизвестные проникли на территорию, оглушили охранника и подожгли ключевые узлы завода, без которых он превращается в бесполезную груду металла.

На происшествие моментально отреагировал белорусский МИД, приславший украинским коллегам ноту протеста. Правоохранительные органы поначалу активно бросились искать исполнителей и заказчиков этого преступления. Но очень скоро активность сошла на нет. И лишь поднятие вопроса на высочайшем уровне, во время приезда новоизбранного президента Владимира Зеленского на Николаевщину, стимулировало правоохранителей наконец-то задержать исполнителей.

В качестве одной из ключевых версий этого преступления следствие рассматривает заказ конкурентов. Но от оглашения подробностей в полиции пока воздерживаются. Не слышно также и о задержаниях заказчиков поджога.

"Денег нет, но вы держитесь"

Не испугавшихся пожара и причиненных им убытков белорусов решили выдавливать из Украины другими путями.

"Нам в Украине многие не рады. В каждой области уже есть основные игроки, которые не первый год работают в регионе, разместили свои заводы и базы, наладили процессы, построили свои династии. Такие компании считают тот или иной регион своей вотчиной, поэтому используют все средства и ресурсы для недопущения "чужаков".

Но с нами не так просто бороться, ведь компании, входящие в состав холдинга "Белавтодор" - иностранные государственные компании с историей, многолетним опытом, крепкой материально-технической базой (более чем 3,5 тысяч единиц техники) и высококвалифицированными кадрами. Общая численность работников холдинга превышает 9 тысяч человек.

Кроме того, система "Прозорро" дает прекрасную возможность участвовать в конкурентной борьбе за контракт, получая подряд по лучшей цене. Политика компании построена на честности и открытости, лучшей цене и качестве работ, ведь речь идет об имидже целого государства", - говорит директор "Белавтодор-Украина" Юрий Настенко.

Одна из основных проблем и рисков, с которыми сталкиваются компании в Украине – отсутствие реального 100% финансирования отрасли и открытой информации о наличии денег на конкретный объект, ведь закупки объявляются без привязки к выделенному финансированию, что позволяет чиновникам в ручном порядке устанавливать лимиты на осуществление выплат. В дальнейшем это приводит либо к отмене торгов и неподписанию контракта уже после победы, либо к уменьшению стоимости контракта и объёмов работ, либо к задержке финансирования.

Нередки случаи, когда после подписания контракта и выполнения работ выяснялось, что денег фактически нет, и приходится ждать соответствующего бюджетного финансирования для компенсации уже понесенных затрат.

Очень интересная ситуация, связанная с одним из таких объектов, произошла совсем недавно: в киевское представительство одного из белорусских трестов с обыском пришли около 10 сотрудников национальной полиции и СБУ. Основание – якобы белорусы причинили государству убытки на 18 млн грн. Как именно компания, выполнившая работы по наиболее выгодной цене, причинила убытки государству, никто толком не объясняет. Но уже тот факт, что пришли сразу с обыском, миновав привычный для подобных расследований этап выемки документов, наталкивает на мысль: основной целью прихода могло быть намерение запугать.

"Блокада" на Волыни

С еще одним проявлением изобретательности украинских чиновников, блокирующих "чужим" вход на рынок, белорусы столкнулись в Волынской области. Так, еще в 2017 году Дорожно-строительный трест №4 (г.Брест) пытался участвовать в торгах на строительство дороги Н-22 Устилуг – Ровно, но поданные им предложения были отклонены. Причины, по которым отвергли предложения белорусов, заставили тех подать жалобы в АМКУ. По итогам изучения вопроса Комитет признал, что право треста на объективное и беспристрастное рассмотрение его тендерного предложения было нарушено, вследствие чего несколько таких тендеров были отменены заказчиком.

В 2018-м Тресту №4 удалось подписать несколько небольших контрактов по ремонту местной сети автомобильных дорог. Но после того как компания не прислушалась к настойчивым рекомендациям "не лезть" в уже распределенные между "своими" тендера и, выиграв тендер, отказалась "делиться с местными", – последние запретили местному производителю продавать белорусам асфальт. Так что возить его "Белавтодору" пришлось из соседней Ривненской области.

В 2019-м компания решила побороться за еще один тендер на Волыни – в районе города Шацк на общую сумму около 100 млн грн. Квалификацию Треста №4 в этот раз заказчик подтвердил, допустив к аукциону, но потом тендер попросту отменили. После, усложнив условия и объединив две отдельных закупки в одну, торги объявили повторно. На дискриминационные условия тендерной документации Трест №4 подал жалобу, и АМКУ обязал заказчика внести в нее изменения.

В итоге: изменения так и не были внесены, а закупка снова была отменена заказчиком.

В результате попыток чиновников протолкнуть к победе в торгах нужные компании, как всегда, пострадали люди. Из-за задержки, спровоцированной попытками местных чиновников помочь "своим", средства в этом году были перенаправлены на другие объекты, а дорога в Шацком районе так и осталась не отремонтированной.

Настойчивость приводит к цели

Но есть и другая сторона медали - за три года работы на украинском рынке "Белавтодор" успел зарекомендовать себя серьёзным конкурентом, отвечающим за качественный результат своих работ.

Уже есть регионы, в которых действующая власть, будучи заинтересованной в реальных переменах и улучшении качества жизни людей, приглашает компанию к участию в торгах и строительстве дорог.

Ведь по сути, предлагая лучшую цену и соблюдая качество, белорусам удалось "встряхнуть" рынок, превратив конкуренцию из видимой в реальную. "Дорожные династии" вынуждены подстраиваться под рынок, понижать свои цены или проигрывать в борьбе за контракт, теряя желанные подряды. Естественно, система сопротивляется и использует любые лазейки, возможности, методы и ресурсы для усложнения работы своим конкурентам.

Сегодня предприятия холдинга "Белавтодор" выигрывают тендеры и работают во многих регионах Украины: от приграничных с Беларусью Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской областях, до центральных и южных областей – Черкасской, Кировоградской, Николаевской. За последние два года предприятия холдинга "Белавтодор" реализовали и реализуют 15 дорожно-строительных проектов: от дорог местного значения до международных трасс Киев – Одесса и Киев – Чернигов – Новые Ярыловичи.

Так, на прошлой неделе, 25 сентября 2019 года Дорожно-строительный трест №2 (г.Гомель) признан победителем в торгах на ремонт участка автодороги Н-25 Городище – Ровно – Староконстантинов (Ровенская область). Сумма контракта составляет 745 млн 999 тыс. грн и на данный момент — это наибольший контракт для предприятий холдинга "Белавтодор" в Украине.

Так что в компании уверены: находятся на правильном пути и сдаваться под натиском системы не намерены.

Обращение к президенту Зеленскому

Учитывая вышесказанное, OBOZREVATEL призывает президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию и навести порядок в сфере дорожного строительства в Украине. Ведь и до выборов, и после них он не раз декларировал намерения жестко бороться с коррупцией и беспределом. Так почему бы не начать эту борьбу со сферы строительства дорог?

Да и силовые органы, следуя обещаниям президента, должны заботится исключительно о безопасности государства и его граждан, а не заниматься экономическими вопросами, более того – быть инструментом нечестной конкурентной борьбы.

Установка честных правил и равных условий допуска к участию в тендерах на строительство дорог – в интересах не только дорожных компаний, но и всей страны. Показательное увольнение погрязших в коррупционных схемах чиновников поможет сэкономить миллиарды и построить дороги там, где от них давно осталось лишь название. А реальная, а не декларативная защита инвестиций – самый короткий путь к тому, чтобы убедить зарубежных партнеров: в нашу экономику стоит вкладываться.

Важный нюанс. Уже на этой неделе, 3-4 октября, в Житомире состоится Второй Форум регионов Украины и Республики Беларусь с участием президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко. Символично, что на данный Форум президент Беларуси будет ехать по одной из дорог, построенных "Белавтодором". Это важный и положительный момент, который, надеемся, будет способствовать укреплению взаимовыгодных добрососедских отношений Украины и Беларуси.

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