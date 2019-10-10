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10 октября • обновлено в 14:14
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Юрий Карин
Юрий Карин
Главный редактор Sprotyv.info Все статьи автора

Допрасследование "дела МН-17": кремлевские убийцы потирают руки

5.4т

Как говорится, свершилось - парламент Нидерландов поддержал предложение партии "Христианско-демократической призыв" о дополнительном расследовании "дела МН-17" в части, касающейся обвинений нашей страны, не закрывшей воздушное пространство летом 2014 года. Об этом сообщил в Twitter депутат от ХДП Крис ван Дам: "Предложение по дальнейшему расследованию факта, что не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что принято единогласно", - написал он.

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Первое, что в связи с этим вспомнилось – статья The New York Times о том, что разведывательные службы как минимум четырех стран выявили совершенно секретное подразделение ГРУ Генштаба РФ, деятельность которого связывается с дестабилизацией и "влиянием" в Европе.

И, правда, все, что прямо сейчас происходит в Королевстве Нидерланды, очень напоминает события 2016 года, когда в этой стране прошел референдум по вопросу "быть или не быть" ассоциации Украина – ЕС. Да, потом было расследование, голландские спецслужбы с удивлением обнаружили участие в них российских коллег, ассоциацию ратифицировали, но, как говорится – "осадок" остался.

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Как "обыграть" санкции

А что происходит прямо сейчас? В Кремле отлично знают, в том числе и с учетом данных собственного расследования, имеющего гриф "Совершенно секретно", кто и как в реальности сбил МН-17, более того, они четко представляют общие контуры будущего судебного решения по этому делу, и данная ситуация им крайне не нравится.

Знают они и о результатах расследования Международной следственной группы (JIT) которая четко определила не только, что МН-17 был сбит российским "Буком М1-2", а и его принадлежность к курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил и более того, лиц, непосредственно причастных к крушению "Боинга", и уже объявленных в международный розыск: Сергея Дубинского (отставной офицер ГРУ армии России), Олега Пулатова (подполковник запаса ВДВ армии России), Леонида Харченко (гражданина Украины, командира разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР) и Игоря Стрелкова (министра обороны самопровозглашенной ДНР).

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JIT также обладает записями подтвержденных с помощью фонетической экспертизы голоса телефонных переговоров террористов, данными из социальных сетей, фрагментами корпуса самой ракеты, сбившей "Боинг", ее поражающих элементов, а также деталей самолета, пробитые ими.

Причем, в этом всем самое неприятное для Москвы заключается во временном факторе. Первое заседание суда, назначенное на 9 марта 2020 года, как и дальнейшие заседания, будут проходить в крайне неудачное для России время. Санкции, из тех что были введены в отношении РФ в 2014 году за агрессию в отношении Украины многие эксперты называют "смешными" - кто-то не может посетить ЕС, у кого-то заморожены счета, которых никогда и не было, в общем "обозначаем усилия на фоне глубокой обеспокоенности". А вот санкции за "МН-17" - немного другая история, это был первый, по-настоящему чувствительный удар по российской экономике, а вопрос об их продлении как раз будет решаться летом 2020 года.

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Не дожить до суда

На этом фоне, решаемая всеми возможными способами основная задача Кремля – снятие или ослабление санкций. Для ее реализации задействованы колоссальные ресурсы и "шаги навстречу": ведутся переговоры "по Украине", "ненадолго притихли в Сирии" и, одновременно, "вскрыли множество консерв" российских спецслужб. Хакеры в погонах работают в три смены – находится под угрозой из-за суда в Нидерландах, так как общественный резонанс не в пользу РФ ожидается колоссальный.

Решение проблемы при данном развитии событий Кремль видит в переносе судебного заседания, которое можно попробовать осуществить, отправив дело на доследование, что технически можно сделать за счет проведения расследования "по вновь вскрывшимся фактам". Именно в этой связи и было "реанимирована" одна из самых первых версий российских "фейк-ньюс" о том, что в ситуации с МН-17 виновата Украина, которая не закрыла воздушное пространство.

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В Кремле отлично понимают, что сама тема "высосана из пальца", а наша страна закрыла воздушный коридор, но на относительно низких высотах, что и было согласованно с Международной организацией гражданской авиации ИКАО. Кто же знал, что РФ создаст своего рода прецедент – предоставит террористам достаточно современный зенитный комплекс способный "работать" на больших высотах. Если следовать российской логике, то закрытым станет воздушное пространство чуть ли не половины мира.

Причем, в этой ситуации возникает резонный вопрос: почему РФ "крайне обеспокоенная" ситуацией в воздушном пространстве Украины сама не перекрыла коридор на собственной границе, что сделало бы невозможным его использование нашей страной в принципе? Это, кстати, было бы логично, ведь ситуацию с реальными возможностями ПВО подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований Россия знала гораздо лучше всех в мире.

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Европейские слабости

Основная ставка "нового расследования" делается на то, что группа следователей будет вынуждена проводить его при участии России, так как это и их воздушный коридор, что дает огромное поле для затягивания следствия, в чем РФ настоящие профессионалы.

Другой не менее важный вопрос – "привязать" к МН-17 Украину. Да, не получается, но при создании необходимого фейкового информационного фона, у "простых людей" в голове все равно что-то отложится, что в последствии можно использовать против нашей страны. В этой связи преследуется и дополнительная цель – создание информационного хаоса такого масштаба, который был бы в состоянии повлиять на само судебное разбирательство.

В этом контексте, статья в The New York Times о сверхсекретном подразделении ГРУ Генштаба вспомнилась из-за того, кто инициировал расследование. Немного истории… Партия Христианско-демократический призыв (ХДП) относительно новая для Нидерландов, образовалась в 1980 году, но не на пустом месте – одной из ее "отцов-основателей" стала Антиреволюционная партия, существовавшая как фракция парламента аж с 1840 года, а как партия с 1879 года.

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Все время своего существования, что и передалось "по наследству" Христианско-демократическому призыву, она имела праворадикальные взгляды, поддерживая монархию и католическую церковь, в частности выступая против либерализма и в поддержку колониальных войн. Следует учесть, что именно представителями ХДП и было выдвинута, а впоследствии успешно реализована идея о дополнительном расследовании в деле МН-17.

С этого места хочется поподробнее. Безусловно, не будем обвинять Христианско-демократический призыв в работе на российские спецслужбы, однако вероятность того, что некоторых из ее членов, по крайней мере, "используют в темную" достаточно высока. Посудите сами: право- и леворадикальные европейские партии традиционная "вотчина" российских спецслужб, которые используют по-настоящему огромные средства, аккумулированные Кремлем для внешнеполитической коррупции.

Причем, в данном случае особо и делать ничего не надо – достаточно просто "подбросить идею", ведь партия крайне заинтересована в громком скандале, желательно с имиджем борьбы за интересы "простых голландцев" так как ее популярность в последние годы резко упала. Из самой крупной парламентской фракции в 2002-2010 годах на выборах в 2017 году она превратилась в фактического аутсайдера, получив всего 19 мест в парламенте. Вспомним, что депутат как раз от этой партии Крис ван Дам отмечал, что: "дополнительное расследование также будет важным для родственников жертв трагедии МН17". С одной стороны, кто ж поспорит, с другой – общественный резонанс и дополнительный рейтинг обеспечен.

Очевидные перспективы

Таким образом, в данный момент в "точке фокусировки" как минимум сошлись интересы Кремля, его спецслужб и Христианско-демократического призыва, а основная цель данной "работы" уже достигнута. Несмотря на ничтожную вероятность привязать Украину к МН-17, все вышеописанные задачи – решены.

Причем, никого не удивит, если в этой истории через год-два голландские спецслужбы снова, как в "деле Референдума", обнаружат "русский след". Европа, пытаясь договориться с Кремлем, никак не застрахована от российского влияния, хакеров, волн терактов, миграционных кризисов. Такой "страховой полис" можно получить только в случае согласованного действия европейских спецслужб по нейтрализации кремлевской агентуры, неофашистских, исламофобских, радикальных (правого и левого толка) и просто пророссийских организаций, но, видимо, сытая и относительно спокойная европейская жизнь подсказывает: "еще не время".

К сожалению, одной из главных точек "приложения усилий" РФ является Украина, так что "грязи" на нашу страну будет "вылито" еще очень много. А вот к ситуации "дополнительного расследования" надо отнестись крайне серьезно с выделением соответствующих ресурсов и серьезной юридической поддержкой. Поскольку для внешнеполитической коррупции Кремль выделяет действительно огромные средства.

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Юрий Карин Юрий Карин
Тема
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Место
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Все вопросы разрешили бы показания диспетчера Петренко, но она сразу пропала, и где лежат её косточки, неизвестно. Пролил бы ясность показания украинских радаров, но вот беда, все они одновременно встали на профилактику, что у военных считается преступлением, но никто не ответил за это. Прояснил бы лётчик Волошин, чей самолёт находился в воздухе вблизи Боинга, но вот беда, он внезапно самоубился выстрелом в спину.
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Белый господин
Белый господин
Больше 2000 лет назад было выведено золотое правило: Cui prodest? Ищи кому выгодно. Выгоду России или мятежных республик я не вижу, а вот ба=ндеро+вцам и их хозяевам эта провокация очень была нужна. Как раз для введения санкций.
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Томашевич Віктор
Томашевич Віктор
Нідерланди ,пішли на це додаткове розслідування, щоб не було ніяких малюсіньких сумнівів ,що літак МН-17 збили россійські військові. Бо, санкції будуть, дуже жорсткі. По простому - щоб не змогли "викрутитися". А ви БОТИ брешіть і дальше, за гроші можна.
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