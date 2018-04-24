Друзі, хочу звернутись за допомогою. У минулому році наш проект Стоп Террор разом з військовою прокуратурою почав збирати докази щодо справи "параду полонених" у Донецьку.

24 серпня 2014 р. в місті Донецьк по вулиці Артема бойовики провели колону з 50-ти українських військовополонених. Велика частина з них була побита і поранена. Тоді в наших полонених здичавілі бойовики кидали яйця, овочі та пляшки. Вони думали це парад "ганьби", а це виявився парад героїв України, які не зрадили Батьківщину і залишилися вірними присязі, навіть під тортурами.

Вертаючись до нашої роботи з військовою прокуратурою.

Коли справа розпочалася, ми попросили вас допомогти впізнати конвоїрів бойовиків. Були впізнані всі, хто знаходився на фотографії та долучені до матеріалів слідства. Головною військовою прокуратурою збираються докази на усіх осіб, причетних до вчинення цього злочину, однак вказані особи перебувають на тимчасово окупованій території Донбасу, що значно ускладнює слідство.

Під час проведених слідчих дій встановлено близько 30 осіб, які брали безпосередню участь у вчиненні злочину, однак не усі вони ідентифіковані. Також не повністю встановлені особи, яких бойовики змусили взяти участь у цьому параді.

Після ідентифікації кожного з конвойних, за наявності підстав, їм негайно буле повідомлено про підозру, а кримінальне провадження у найкоротші строки буде скероване до суду для розгляду по суті.

Проект "СтопТерор" та Головна військова прокуратура звертаються з прохання допомогти ідентифікувати бойовиків, які конвоювали наших полонених та наших героїв, яких вони провели по центру міста Донецька 2014-2015 рр..

Якщо ви когось впізнали, чи вам здається, що вони були задіяні в тортурах або інших військових злочинах чи злочинах проти людяності, звертайтеся до нашого проекту на пошту stopterrorua2015@gmail.com або напишіть мені в приватні повідомлення. Телефон слідчого 0676761279

P.S Фото в поганій якості, бо вирізані з різних фрагментів фото і відео, якщо вам хтось здався знайомим, дамо подивитися першоджерело.

Зробіть лайк репост, щоб побачило більше людей і можливо хтось впізнає.