Дописала книгу о самоубийце и исчезла: эксклюзивные подробности гибели украинки в Таиланде

В Таиланде на острове Самуи нашли пропавшую еще 25 мая украинку Ольгу Фролову. Тело 32-летней женщины пролежало в лесу под пальмовыми листьями около 17 дней. Местная полиция сообщает, что на первый взгляд не было следов насильственной смерти, однако результаты экспертизы будут готовы дней через десять.

По словам друзей семьи Ольги, полиция задержала ее мужа Дмитрия Фролова. Правда, пока никаких официальных обвинений не выдвинуто, хотя правоохранители уже назвала смерть украинки убийством.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Рада, что поменяла что-то в своей жизни

Журналистка Ольга Фролова со своим мужем, талантливым фотографом Дмитрием, прожили вместе 12 лет. Последние пять лет семья провела в Таиланде. Пару месяцев назад женщина ушла от супруга к своему возлюбленному Филиппу Амстронгу, роман с которым длился уже год.

Ольга и Дмитрий вместе прожили 12 лет Facebook Ольги Фроловой

Филипп – тренер по фитнесу, ведет групповые занятия. Вероятно, именно спорт и познакомил Олю с Армстронгом.

OBOZREVATEL удалось пообщаться со знакомой семьи Натальей. Она рассказала, что Оля с ней делилась изменениями в жизни. "На острове такая рутина. Надо находить смысл жизни. Поэтому некоторые пьют, а мы занимаемся спортом, единоборствами, ведем активный образ жизни. Фил своим примером ведет всех в спорт", – говорила тогда Фролова.

С Дмитрием девушка познакомилась, когда ей и 20 лет не было, он старше на 8 лет. По словам Натальи, будущий муж увидел ее во время предвыборной компании, где участвовал отец Ольги.

"Она была совсем молоденькой. Дмитрий в нее влюбился и попросил разрешения у отца ухаживать, имел очень серьезные намерения. Они поженились, и у них родился невероятно красивый сын с такими же огромными глазами, как и у Оли", – отметила Наталья.

Сын Ольги и Дмитрия Facebook Ольги Фроловой

Ольга Фролова Facebook Ольги Фроловой

Призналась в биполярном расстройстве

Пару лет назад Оля имела мужество признаться на своей странице в соцсети, что у нее биполярное расстройство. Это психическое заболевание, при котором характерны смены состояний – от депрессии до повышенного возбуждения.

Она просила прощения за то, что порой замыкается в себе и не хочет никого видеть. "В такие периоды депрессии она просила не обижаться на нее, а просто дать ей паузу. В последнее время мы с ней не встречались. Однако, когда я серьезно заболела, температура была под 40, все боялись ко мне приходить, чтобы не заразиться, Оля единственная, кто приготовил мне вкусную еду и пришел навестить. Она была очень смелой", – рассказывает Наталья.

Также Наталья уточнила, что в последние месяцы они виделись, когда проезжали мимо друг друга на байках. "Она не только махала мне рукой, но еще и поднимала ногу, чтобы помахать, как гимнастка. И кричала "Привет!" – вспоминает знакомая.

Ольга Фролова Facebook Ольги Фроловой

Как и многие люди с подобными расстройствами, Оля была невероятно талантливым человеком. Одна из ее одноклассниц написала, что в начальной школе увидела ее рисунок и поразилась его неординарностью.

На странице в соцсети у Фроловой много рисунков в виде комиксов.

"Она отлично рисовала. Она была человеком, который мог освоить любую работу. Она сама татуировки делала. Одна из них останется у меня на память о ней. В последний раз общалась в марте, конечно, по переписке нельзя понять настроение человека. Но Оля была умной и сильной личностью, она не могла просто так уйти и оставить сына", – отметила нам ее однокурсница Дарина.

Рисунки Оли Facebook Ольги Фроловой

Рисунки Оли Facebook Ольги Фроловой

Увлекалась веганством и тренировалась

Еще Ольга увлекалась веганством и много времени уделяла фитнесу. Не смотря на свою стройную и накачанную фигуру, она долгое время боролась с лишним, по ее словам, весом.

Оля до и после mozhna.com

"Предметом моей особой "гордости" является опыт употребления динитрофенола — жутко токсичной субстанции, от которой вес тает на глазах, но передвигаться получается не иначе, чем ползком, оставляя за собой след ядовито-зеленого пота, который не отмывается и не отстирывается. Угадайте, кто превращался из кареты обратно в тыкву уже через неделю после каждого курса?" – рассказывала Ольга одному сайту.

Там она делилась своими секретами, как накачивает тело, как нужно тренироваться, чтобы отлично выглядеть.

Оля серьезно тренировалась mozhna.com

Facebook Ольги Фроловой

Полиция не принимала заявления

Знакомая Фроловой Наталья рассказывает, что после исчезновения Дмитрий несколько раз приходил к ней. "Он рассказывал, что полиция не принимала заявление об исчезновении пять дней. Он был в отчаянии, не находил себе места, ездил по больницам и искал ее каждый день. Очень неприятно читать, как посторонние люди пишут у него в комментариях, подозревая его в смерти Ольги. Отвратительные люди", – поделилась женщина.

Ольга перед смертью дописала книгу о самоубийце "Уроборс" от первого лица. Муж очень боялся, что девушка поступит с собой именно так, как написано на последней странице. В прошлые разы она уже совершала попытки суицида, но тогда супруг спасал ее.

Последняя страница книги Ольги

Опознали по рюкзаку

Некоторые не верят, что Оля могла покончить с собой. Полиция Таиланда не сообщает никаких результатов экспертизы, говорят, что она будет готова через десять дней, а то и больше.

Тело Ольги нашли в лесу thesun.co.uk

На первый взгляд правоохранители не нашли признаков насильственной смерти. Правда, говорят, что тело долго пролежало в лесу, татуировок не было уже видно.

Ее опознали по рюкзаку, лежащему неподалеку. Там были деньги, лекарства и личные вещи. Пропал телефон и ноутбук. По данным местных СМИ, телефон Ольга могла продать, потому что ей не хватало денег. Кроме этого, некоторые ее вещи нашли в торговом центре. Также полиция отмечает, что девушка лежала на краю тропинки и была прикрыта пальмовыми листьями.

Видеокамеры зафиксировали последний путь Ольги thesun.co.uk

khaosodenglish.com

"Это остров в королевстве Таиланд. Тут ветки и листья падают каждый день. Их постоянно нужно убирать вокруг дома, ветки от пальмы очень тяжелые и колючие. Если она пролежала долго, естественно, с деревьев могло упасть много листьев", – предполагает Наталья.

МИД не вмешивается в дело

Перед своим исчезновением Ольга уже два месяца жила с Филом. По словам Натальи, Дмитрий спокойно принял решение жены уйти к другому мужчине. Их сын Рома по очереди жил то с мамой, то с отцом.

Фила допросили в полиции thesun.co.uk

По сообщению полиции, перед уходом Ольга поссорилась с Филом, причиной были деньги. Это подтвердил знакомый семьи, их сосед, подписанный в Facebook, как Laszlo Aspiens. Он уточнил, что Ольга приехала к мужу и отдала сына, сказала, что ей нужно пару дней, чтобы дописать книгу. Затем пыталась сдать арендованный байк, но его не приняли, потому что был поцарапан. Документы ей не отдали, но мотоцикл она оставила и ушла.

Полиция допросила Фила, взяла у него анализы на ДНК. Также в полицию вызвали и Дмитрия. По словам Натальи, его не было целый день и неизвестно вернулся ли он.

Друзья опасаются, что тайская полиция не будет сильно разбираться в этом преступлении и может сделать виновным Дмитрия. По их словам, тайская тюрьма самое страшное место в мире. Там могут легко сломать человека, сделать его виновным, чтобы публично кого-то наказать.

В Министерстве иностранных дел Украины нам сказали, что консульство в Таиланде знает об этой истории, но в дело не вмешивается, поскольку следствие ведет местная полиция.