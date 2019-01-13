ЧАЙКА, ОН ЖЕ ДОБЕРМАН: "СМОТРИТЕ В ТРИМПЛЕКС И НАЧИНАЙТЕ МОЛИТЬСЯ. ЭТО И БУДЕТ НАШИМ ПРИКРЫТИЕМ."

Моя сегодняшняя переписка с Киборгом Димой Дубовым, позывной "Чайка".

ДИМА: Здравствуйте, Сергей! В своей книге "Аэропорт"в каком-то из моментов вы описывали приезд "чаек". Хочу внести ясность: с позывным "чайка" был только я, а парни (киборги) между собой называли меня "такси жизни". Именно я завозил вас в новый терминал, а на следующий день привёз ваш рюкзак, который в суете забыл выгрузить. Там же, по пути в ДАП, в очередной из заездов и был ранен. Просто хочу, чтоб вы знали.

Я: Дима, привет! Очень рад, что ты живой и нашелся! Давно хотел тебе твое фото послать! Это ты на крыше БТРа? (Забываешь выгрузить мой рюкзак))))))

ДИМА: "Да,это я:) Только я не забыл, а в сумятице выезжающие парни начали закидывать свои вещи, и я запутался, где на выгрузку, а где на выезд:) хотя при заезде всегда укладывал все сам, чтобы знать, что на [диспетчерскую] вышку, а что на терминал. Этот заезд вышел из под контроля плюс бой. Пока я выгружал, парни внутри увидели, что нет водителя и хотели кого-то из своих посадить, но мой бесстрашный наводчик не пустил. Но это был не самый страшный заезд. Бывало гораздо хуже, да и комических хватало. Не забуду, как вы пошутили перед стартом: "А прикрытие с воздуха будет?" Меня тогда улыбнуло, в редких случаях мне в прикрытие танки давали. Я вам тогда ответил "смотрите в тримплекс и когда увидите что мы въезжаем в дыру в заборе, начинайте молиться, это и будет нашим прикрытием"

(Дырка в заборе — это въезд на взлётку ДАПа)

Я тогда не успел познакомиться с Димой, но его образ засел у меня в голове. И так появился в романе Аэропорт легендарный механ Доберман. Вот три маленьких отрывка про него:

Дима, добрый день! Очень рад знакомству. Очень тебе благодарен. Ты есть у меня в романе. Пришлю тебе пару фоток изнутри БТРа. Скажи, а на крыше БТРа во время разгрузки ты? во время разгрузки ты? Ме́ханы (механики-водители), герои-сталкеры, совершали рейды туда и обратно по три раза в неделю, пока не подобьют.

Самый легендарный и удачливый среди них — парень с позывным "Доберман". Он был настолько крут, что работал на маршруте с первого дня обороны. В то время, в мае, десантники, выбившие из Аэропорта первую "чеченскую орду", еще могли позволить себе пить не только и не столько воду, сколько казавшиеся тогда неисчерпаемыми, или невыпиваемыми, ликеро-водочно-винно-пивные запасы местных "дьюти фри". Золотое времечко…

Поддатый гарнизон старого терминала при этом очень завидовал не менее пьяному гарнизону нового терминала. Ведь в новом было несколько "дьюти фри", а не один, как у них, да и выбор напитков поинтереснее. Доберман, не будь дураком, не трогался с места, пока не получал жидкую пайку — дежурный Jack Daniels, или, на худой конец, Camus, или, если уже совсем не катит, White Horse.

Алексея, к слову, привез тоже Доберман, успев между делом стрельнуть у него пару пачек Marlboro. Алексей не курил, но в командировках (а снимал он по всему миру исключительно войну) возил пару дежурных блоков. Потому что "давай закурим, товарищ, по одной" — и пошло-поехало, все кругом свои…

……….

Когда все "мухи", другие гранатометы, цинки с патронами, ящики с гранатами, бутыли с водой, мешки с харчами и рюкзаки новых киборгов были собраны и сложены в более или менее безопасном месте внутри терминала, оказалось, что его рюкзака нет.

Но, к счастью, самое главное — обе камеры, оба объектива, телефон, зарядка, лэптоп — осталось при нем, в нескольких подсумках, которые он носил с собой, следуя главной заповеди фотографа: Omnia mea mecum porto.

В Аэропорту, несмотря на отсутствие радио, телевизора и нормальной связи, новости — и плохие и хорошие — распространялись моментально, со скоростью пуль и осколков, жужжащих вокруг, как назойливые металлические осы.

Новость дня: приехал американский фотокорреспондент, а его шмотки уехали назад у Добермана на броне.

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Ни мертвым, ни живым в этот день не суждено было дождаться своей "чайки". "Чайка" Добермана по пути в терминал сгорела. Все, кроме него, погибли. Он выжил, потерял руку и попал в плен."

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Вот фотография Димы "Чайки" в тот день. Он стоял на самом верху и под реальным обстрелом, даже без каски, как вел БТР, разгружал и загружал вещи сменяющих друг друга киборгов. Когда он понял, вернувшись, что не выгрузил мой рюкзак, на следующий день приехал под огнем и привез его мне. Из-за моего рюкзака его могли убить тысячу раз. Как я рад, что он живой. Вот его страничка в ФБ.

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